Internetom se proširili snimci na kojima Musk, Trump i Melania plešu za doček

Društvo se zabavljalo uz brojne hitove, a društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima Donald, Melania i Elon plešu uz hit YMCA Village People

Ispod videa nanizali su se komentari o Melanijinom plesu. “Ona stvarno zna plesati”, “Nisam očekivao da će Melania ikad plesati uz YMCA”, “Konačno izgleda kao da joj je ugodno”, “Sviđa mi se što je konačno nasmijana i zabavlja se”, neki su od komentara po X-u.

Video iz drugog kuta je objavio i Donaldov najstariji sin, Donald Trump Jr. te je čestitao svima Novu godinu. Elon je na zabavu stigao s četverogodišnjim sinom X AE A-XII.

BREAKING: Melania Trump debuts her very own YMCA Trump dance at last night Mar-a-Lago NYE celebrations 😂

What a fun night! President Trump and her father, Viktor, by her side. All smiles ❤️ pic.twitter.com/qR1JgdBfxy

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 1, 2025