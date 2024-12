… avijacija i ukrajinski zvaničnici krive za smrtonosnu nesreću Rusiju, piše Fox News.

U putničkom avionu Embraer 190 koji je leteo iz Azerbejdžana za Rusiju bilo je 62 putnika i pet članova posade, saopštile su kazahstanske vlasti.

U sredu popodne, tamošnje vlasti su saopštile da je broj stradalih 38 i 29 povređenih.

Let J2-8243 leteo stotinama milja od svoje planirane rute i srušio se na suprotnu obalu Kaspijskog mora.

Zvaničnici nisu odmah objasnili zašto je prešao more, ali do pada je došlo ubrzo nakon što su bespilotne letelice pogodile južnu Rusiju.

Aktivnost dronova i ranije je zatvarala aerodrome u toj oblasti, a najbliži ruski aerodrom na putu aviona je bio zatvoren u sredu ujutro.

Kompanija za bezbednost vazduhoplovstva Osprey Flight Solutions saopštila je da je avion „verovatno oborio ruski vojni sistem protivvazdušne odbrane“.

„Video snimak olupine aviona i okolnosti oko bezbednosnog okruženja vazdušnog prostora na jugozapadu Rusije ukazuju na mogućnost da je letelica pogođena nekim oblikom protivavionske vatre“, rekao je Met Bori, glavni obaveštajni oficir Osprey Flights Solution.

Ukrajinski zvaničnik za nacionalnu bezbednost Andrij Kovalenko takođe je okrivio „ruski sistem protivvazdušne odbrane“ za nesreću.

„Ruski PVO sistem je jutros oborio avion Embraer 190 azerbejdžanske aviokompanije, koji je leteo iz Bakua za Grozni.

Međutim, priznanje ovoga je nezgodno za sve, pa će se nastojati da se to prikrije, čak i rupe na preostalim delovima letelice. Tu su i video-snimci iz unutrašnjosti aviona tokom leta, koji pokazuju izbušene prsluke za spasavanje i druga oštećenja.

🧵 Russia: Russian fascists shot down an Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny, Russia-occupied Chechnya.

The damaged plane littered with shrapnel then crossed the Caspian Sea and crashed in Kazakhstan.

At least 38 people dead. pic.twitter.com/bUveKapXJd — Igor Sushko (@igorsushko) December 25, 2024

Rusija je trebalo da zatvori vazdušni prostor iznad Groznog, ali nije to uradila. Avion su oštetili Rusi i poslat je u Kazahstan umesto da hitno sleti u Grozni radi spasavanja života.

Jednom rečju – Rusija“.

This morning, an Embraer 190 aircraft of an Azerbaijani airline, flying from Baku to Grozny, was shot down by a Russian air defense system. However, admitting this is inconvenient for everyone, so efforts will be made to cover it up, even the holes in the remaining parts of the… — Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) December 25, 2024

