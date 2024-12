Der Spiegel: Osumnjičeni bio simpatizer AfD-a i protivnik “islamizacije Evrope”

Njemački list Der Spiegel piše da postoje naznake da je osumnjičeni počinioc napada Magdeburgu u kojem su ubijene najmanje dvije osobe, Taleb A., bio simpatizer stranke AfD i veliki kritičar bivše kancelarke Angele Merkel i njene politike otvorenih vrata za migrante.

A trail of devastation seen at the Christmas market near the Kaiser Wilhelm Memorial Church in Berlin, Germany, 20 December 2016. According to police, at least 12 people have been reportedly killed and at least 48 injured when a lorry crashed into a local Christmas market in the evening of 19 December 2016. German police suspect the incident may have been a deliberate attack. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa,Image: 309058222, License: Rights-managed, Restrictions: GERMANY OUT, Model Release: no, Credit line: BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia