Šef Svjetske Zdravstvene Organizacije: Uslovi u Kamal Adwanu su užasni, zaustavite ovaj pakao

Rekao je kako su izraelske vlasti proizvoljno odbile četiri misije u ustanovi u protekloj sedmici, uključujući ponovno raspoređivanje međunarodnog medicinskog tima koji se evakuirao iz bolnice 6. decembra zbog borbi, prenosi AJB.

“Nedavni napadi dodatno su oštetili opskrbu kisikom, generatore i razbili prozore i vrata soba pacijenata”, napisao je.“Uvj eti u bolnici su jednostavno užasni. Pozivamo na zaštitu zdravlja i da ovaj pakao prestane! Prekid vatre!”

.@WHO and partners reached Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza two days ago, amid hostilities and explosions in the vicinity of the hospital during the mission. The team delivered 5000 liters of fuel, food and medicines, and transferred 3 patients and 6 companions to Al-Shifa… pic.twitter.com/N7V0O824Sq

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 16, 2024