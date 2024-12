Donald Trump na Floridi večerao sa Sarom Netanyahu, suprugom Benjamina Netanyahua

Sastanak se održao u Trump International Golf Courseu u West Palm Beachu na Floridi. Fotografiju para na X je objavila zamjenica direktora za komunikacije u uredu Donalda Trumpa.

Sara Netanyahu boravi u Miamiju nekoliko sedmica kako bi posjetila svog sina Yaira. Zbog putovanja, neće biti u Izraelu u trenucima kada premijer Benjamin Netanyahu bude svjedočio u krivičnom slučaju koji se vodi protiv njega.

President @realDonaldTrump and Sara Netanyahu having dinner at Trump International Golf Course tonight 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/ZqN5ZqWNdd

— Margo Martin (@margomartin) December 2, 2024