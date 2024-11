Španija izdala nova upozorenja građanima: “Crvene zone” i obilne padavine na jugu zemlje

Prema najavama, crveni alarm upaljen je u regijama Malage i Tarragone. U dvije primorske regije očekuje se 120 litara kiše za 12 sati.

U unutrašnjosti regije Malage, očekuje se 40 litara za jedan sat.

“Oko 3.000 ljudi evakuisano je sa obala rijeke Guadalhorce u Malagi što je preventivna akcija na ovom području”, naveli su iz agencije.

S druge strane, pokrajina Tarragona je u crvenom zbog najava kako će u 12 sati pasti gotovo 180 litara kiše.

“Aemet upozorava da postoji i narandžasto upozorenje za vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera od 55 do 65 km/h (snaga 7 do 8) i valove od tri do pet metara. Katalonija je odredila ograničenja kretnaja, obustavu nastave i rad na daljinu u pet dijelova Tarragone”, saopćeno je, prenosi Klix.

⚠️Jornada muy adversa por lluvias muy fuertes o incluso torrenciales en varias zonas del área mediterránea. → Especial atención en Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía. 🔴En zonas de Tarragona y Málaga el peligro es extremo y tenemos activos avisos rojos. pic.twitter.com/86Va1gVXuN — AEMET (@AEMET_Esp) November 13, 2024

