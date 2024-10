Joe Biden nazvao Trumpove pristalice “smećem”, Bijela kuća pokušala pojasniti komentar

Biden je govorio na događaju usmjerenom Latino-amerikancima, gdje je reagovao na komentar komičara Tonyja Hinchcliffea, koji je rekao da je Portoriko, američka teritorija, “otok smeća.”

“Portorikanci u mojoj saveznoj državi Delaware su dobri i pošteni ljudi. Jedino smeće koje vidim su njegove pristalice. Njegova demonizacija Portorikanaca je neamerička i nečuvena”, rekao je Biden, prenosi Klix.

Ubrzo su Trumpove pristalice uputile veliki broj kritika za ovaj komentar, a CNN je kontaktirao Bijelu kuću za pojašnjenje Bidenovog komentara.

WATCH: President Joe Biden: "The only garbage I see floating out there is [Trump] supporters." pic.twitter.com/9teSUOytqC

— Steve Guest (@SteveGuest) October 30, 2024