Objavljen snimak napadača i trenutak eksplozije u Ankari: Nosio je “dugu cijev”

Tačan broj poginulih i povrijeđenih nije saopšten, ali prema informacijama CNN Turka, najmanje dvoje ih je poginulo.

Turski mediji objavili su fotografiju napadača, a na društvenim mrežama pojavio se i video trenutka kada je napadč vozilom ušao u krug TAI-a.

Prema nezvaničnim informacijama, napadč je ušao vozilom koje je nadovno eksplodiralo, a potom je krenuo u napad oružjem, prenosi N1.

Na mjestu su brojne policijske agencije, spasilačke službe, helikopteri…

U toku je evakuacija povrijeđenih.

NEW: More footage of gunmen in Ankara attack that targeted one of Turkey’s biggest defense companies pic.twitter.com/xmmEIR6PN4

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 23, 2024