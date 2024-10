Užas! Helikopter se direktno zakucao u radio toranj, među stradalima i dijete

Helikopter se vidi kako bljeska dok leti nebom Teksasa kasno u nedjelju – prije nego što iznenada zasvijetli u jakom plamenu udarivši u radio-toranj visok oko 300 metara. Nakon snažnog udara, privatni helikopter Robinson R44 II, obavijen plamenom, strmoglavljuje se na zemlju, vukući sa sobom toranj. Drugi snimci pokazali su plamen koji prekriva zemlju dok se požar proširio na barem 180 metara, dok su istražitelji pretraživali preko 16 hektara zemlje u potrazi za dokazima i olupinom.

Lokalno stanovništvo u šoku

Sva četiri putnika, uključujući i dijete, koji su se nalazili na “letu turističkog obilaska vazduha”, prema Federalnoj upravi za vazduhoplovstvo, poginuli su. Do ranih popodnevnih časova u ponedjeljak, nijedan od njih nije bio identifikovan, a nije bilo odmah jasno zašto je helikopter udario u toranj. Ignacio Sandoval je rekao za Houston Chronicle da bi, da je toranj pao u drugom pravcu, njegova kuća u Ennisu bila uništena. “Zvučalo je kao bomba”, rekao je on o sudaru. Ljudi koji su prisustvovali jesenjem festivalu u obližnjoj crkvi Our Lady of Guadalupe počeli su vrištati i zaustavili svoj bend nakon što su čuli stravičan sudar. “Videli smo ovu svijetlu tačku kako leti prema crkvi”, rekao je Marco Perez za medij. “Ta svijetlost se pretvorila u narandžasto-crvenu vatrenu loptu.”

Istraga i posljedice

Policija u Houstonu saopštila je da su detektivi u ponedjeljak počeli da pretražuju preko 16 hektara zemlje oko mjesta nesreće u potrazi za dokazima povezanim sa incidentom. Bilo je izvještaja o oštećenjima vozila, uključujući i razbijeni vjetrobran u susjedstvu nedaleko od mjesta pada. Nekoliko stanovnika takođe je prijavilo da su dijelovi olupine završili u njihovim dvorištima. Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja saopštio je u ponedjeljak da je helikopter bio u funkciji “leta turističkog obilaska vazduha” kada se srušio. Radio-toranj je bio u vlasništvu španske medijske mreže Univision sve do septembra kada ga je kupila KAMA-FM, javio je medij. Zvaničnici su naveli da niko na zemlji nije povrijeđen u incidentu. Istraga o nesreći je i dalje u toku, piše srbija danas.

