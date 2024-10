Navaljna: Kandidovat ću se za rusku predsjednicu, učinit ću sve da Putinov režim padne

Julija Navaljna, udovica ruskog opozionog čelnika Alekseja Navaljnog, rekla je za BBC da namjerava biti predsjednica Rusije. Tu odluku je kaže, kao i mnoge druge, donijela sa svojim suprugom.

Navaljna zna da se suočava s hapšenjem ako se vrati kući dok je Putin još na vlasti. Njegova administracija ju je optužila za učešće u ekstremizmu.

Njen suprug, najglasniji kritičar predsjednika Putina, osuđen je na 19 godina za ekstremizam, optužbe koje su smatrane politički motiviranim. Preminuo je u februaru u brutalnoj kažnjeničkoj koloniji u Arktičkom krugu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da nema sumnje da je Putin kriv. Rusija negira da je ubila Navaljnog.

Predstavljajući “Patriot”, memoare koje je njen suprug pisao prije smrti, Navaljna je ponovila svoje planove da nastavi muževu borbu za demokraciju.

– Kad dođe vrijeme učestvovat ću na predsjedničkim izborima kao kandidatkinja. Moj politički protivnik je Vladimir Putin. I učinit ću sve da njegov režim padne što prije – rekla je Navaljna.

No, sada to mora biti izvan Rusije.

Navaljna govori da se ne može vratiti dok je Putin na čelu, ali se veseli danu za koji vjeruje da će neizbježno doći, kada Putinova era završi i Rusija se ponovno otvori. Baš kao i njen suprug, vjeruje da će biti prilika za održavanje slobodnih i poštenih izbora. Kad se to dogodi, kaže da će biti tamo.

Navaljna kaže da je bila spriječena posjećivati ili razgovarati s mužem dvije godine prije nego što je umro. Ona kaže da je Aleksej bio mučen, izgladnjivan i te da su ga držali u strašnim uvjetima.

Nakon njegove smrti, SAD, EU i Velika Britanija najavile su nove sankcije Rusiji. To je uključivalo zamrzavanje imovine šest šefova zatvora koji su vodili kažnjeničku koloniju Arktičkog kruga i druge sankcije protiv sudija uključenih u kaznene postupke protiv Navaljnog.

Reakciju međunarodne zajednice na smrt svog muža Navaljna naziva “šalom” i poziva ih da se “malo manje boje” Putina. Ona želi vidjeti predsjednika zatvorenog.

– Ne želim da bude u zatvoru, negdje u inozemstvu, u lijepom zatvoru s računarom, finom hranom… Želim da bude u ruskom zatvoru. I nije samo to – želim da bude u istim uvjetima kao Aleksej. Meni je to jako važno – govori Navaljna.

Rusi tvrde da je Navaljni umro prirodnom smrću. Navaljna vjeruje da je predsjednik Putin naredio njegovo ubistvo.

– Vladimir Putin odgovara za smrt i za ubistvo mog muža – poručuje Julija Navaljna, prenosi Index

