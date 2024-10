Azijska država šalje 10.000 vojnika u Ukrajinu? Zelenski: Ovo će biti svjetski rat

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Briselu da Kijev ima obavještajne podatke da se 10.000 vojnika Sjeverne Koreje priprema za pridruživanje ruskim snagama koje ratuju protiv njegove zemlje, upozorivši da bi ulazak treće države pretvorio taj sukob u “svjetski rat”.

New recruits of the 24th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, named after King Danylo, attend a tactical exercise, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine October 14, 2024. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.