I Evropa bi se trebala spremiti za tropsku oluju, izazvat će ogromnu štetu

Dijelovi Floride se pripremaju za udar uragana Milton – oluje kategorije 5 koja će vjerovatno donijeti opasne vjetrove brzine do 290 km/h i ostaviti pustoš za sobom.

Istovremeno se druga oluja – uragan Kirk – kreće prema Evropi, piše Euronews. Iako Kirk više nije klasificiran kao uragan, već kao tropska oluja, i dalje će vjerojatno izazvati štetu i poremećaje u dijelovima Evrope kada stigne ove sedmice.

When #Kirk reaches Europe it will no longer be a hurricane, but the storm could still bring strong winds to parts of Spain, Portugal, France, Belgium, and the UK next week.

This map shows the latest ICON wind gusts forecast plus the latest forecast path from the NHC: pic.twitter.com/G5fuAVBtfZ

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 5, 2024