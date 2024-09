Kina ispalila interkontinentalnu balističku raketu u ocean. Analitičari: Iznenađujuće

Raketa je lansirana danas te je “sletjela u očekivana morska područja”, priopćilo je kinesko ministarstvo obrane, dodajući da je probno lansiranje bilo “rutinsko” i “dio godišnje obuke”. Vrsta rakete i njezina putanja leta ostali su nejasni, ali kineski državni mediji navode da je Peking “unaprijed obavijestio susjedne zemlje”.

Analitičari kažu da je nazivanje testa “rutinskim” iznenađujuće jer je Kina posljednji test u međunarodnim vodama provela 1980. godine. “Osim ako nešto nisam propustio, mislim da je ovo prvi puta u dugo vremena da se ovo dogodilo i kao takvo je objavljeno”, objavio je Ankit Panda, stručnjak za nuklearno oružje pri Zakladi Carnegie za međunarodni mir, na platformi X.

This is very significant.

Japan: Nastavit ćemo prikupljati i analizirati informacije

Kineska testiranja nuklearnog oružja obično se odvijaju unutar zemlje, a Kina je prethodno testirala ICBM rakete u pustinji Taklamakan u regiji Xinjiang. Japansko ministarstvo obrane priopćilo je da nije bilo štete na njegovim plovilima.

“Nastavit ćemo prikupljati i analizirati informacije o kretanju kineske vojske i poduzet ćemo sve moguće mjere opreza”, reklo je ministarstvo, prema japanskoj televiziji NHK. Kad je Kina posljednji put izvela takav test, raketa je preletjela 9070 kilometara i sletjela u Pacifik.

Taj test uključio je 18 kineskih mornaričkih brodova i još uvijek se smatra jednom od najvećih kineskih pomorskih vježbi. John Ridge, obrambeni analitičar sa sjedištem u SAD-u, rekao je da je Kina možda provela test kao vrstu “signala Sjedinjenim Državama”.

