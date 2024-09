Auto-put u Beču pod vodom

Zbog visokog nivoa vode, autoput koji prolazi kroz Beč našao se potpuno pod vodom, što je izazvalo potpuni saobraćajni kolaps.

Na društvenim mrežama kruže dramatični snimci poplavljenih puteva. Korisnici masovno dele videe i fotografije, upozoravajući jedni druge na opasnosti i trenutnu situaciju u gradu.

Heavy flood on the Süd Autobahn (A2) in Wiener Neudorf of the Mödling district, Austria ???????? (15.09.2024)

Video: uwz_at



— Disaster News (@Top_Disaster) September 15, 2024