Putin: NATO podrška Ukrajini mogla bi eskalirati sukob u direktni rat sa Zapadom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se zapad direktno sukobiti s Rusijom ako dozvoli Ukrajini da sa zapadnim dalekometnim oružjem počne napadati rusku teritoriju, potez koji bi promijenio prirodu i opseg sukoba.

In this photo released by Sputnik news agency on Friday, Feb. 9, 2024, Russian President Vladimir Putin gestures while speaking during an interview with former Fox News host Tucker Carlson at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)