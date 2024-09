Grčka: Žena podmetnula nekoliko požara, policajci ostali u šoku kada im je rekla zašto

Grčka policija izvijestila je o razrješenju nevjerojatnog slučaja iz Tripolija na Peloponezu, gdje je 44-godišnjakinja optužena da je podmetnula nekoliko požara, a navela je u svoju obranu da je to radila jer je uživala u gledanju vatrogasaca i flertovanju s njima.

