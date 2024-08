Prvi intervju Kamale Harris od kandidature: Previše nevinih Palestinaca je ubijeno!

Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država i kandidatkinja za sljedećeg predsjednika Kamala Harris dala je za CNN prvi televizijski intervju otkad je postala kandidatkinja demokrata.

Intervju je vođen u Savani na marginama turneje kroz ključnu državu Sun Belt u Georgiji i zajedno s njenim kolegom, guvernerom Minnesote Timom Walzom, koji je potpredsjednički kandidat.

Na samom početku iznijela je nekoliko kritika za Donalda Trumpa.

“Nažalost, mislim da smo u posljednjoj deceniji u bivšem predsjedniku imali nekoga ko je zaista forsirao agendu i okruženje koje se odnosi na umanjivanje karaktera i snage onoga što smo mi kao Amerikanci, koji zaista dijeli našu naciju. I mislim da su ljudi spremni okrenuti stranicu o tome”, kazala je.

Nakon upita o njenim konkretnim planovima, Harris je rekla da će se fokusirati na svoj plan “ekonomije prilika” kako bi smanjila troškove svakodnevnih dobara i dala roditeljima novorođenčadi poreski kredit od 6.000 dolara “kako bi im pomogla da kupe autosjedalicu, kako bi im pomogla da kupe odjeća za bebe, krevetac.”

Također je spomenula pristupačnost stambenog prostora i svoj plan da kupcima koji prvi put kupe kuću daju porezni kredit od 25.000 dolara kao pomoć pri uplati predujma.

Ali šta je sa ljudima koji smatraju da su namirnice bile jeftinije, a stanovanje pristupačnije kada je Trump bio predsjednik?

“Veoma sam ponosna na posao koji smo uradili i koji je inflaciju smanjio na manje od 3 posto, na posao koji smo uradili da ograničimo troškove insulina na 35 dolara mjesečno za starije osobe. Donald Trump je rekao da će učiniti nekoliko stvari, uključujući i dopuštanje Medicareu da pregovara o cijenama lijekova. Nikad se nije desilo. Uspjeli smo”, kazala je, prenosi Hayat.

Zašto je Bidenova administracija čekala toliko dugo da provede ograničenja azila na granici?

Republikanci su tvrdili da je administracija trebala djelovati mnogo prije kako bi smanjila granične prijelaze. Iako Harris nije konkretno odgovorila na pitanje, ona je ustvrdila da su ranije ove godine, prije nego što je predsjednik Joe Biden iskoristio izvršnu akciju za smanjenje graničnih prijelaza, demokrati radili s nekoliko konzervativnih republikanaca na zakonu o granici protiv kojeg su se republikanci na kraju okrenuli.

“Donald Trump je dobio vijest o ovom zakonu koji bi doprinio osiguranju naše granice. I pošto vjeruje da mu to politički ne bi pomoglo, rekao je svojim roditeljima u Kongresu: ‘Nemojte to iznositi.’ Ubio je zakon: zakon o sigurnosti granice koji bi stavio 1.500 agenata više na granicu”, kazala je.

Na pitanje da li bi postavila republikanca u svoju administraciju odgovorila je potvrdno kazavši kako nema nikoga posebnog na umu.

“Ne, nikog posebno nemam na umu. Imam 68 dana do ovih izbora. Tako da ne stavljam kola ispred konja. Ali ja bih to uradila, mislim da je to zaista važno. Provela sam svoju karijeru pozivajući na različita mišljenja. Mislim da je važno imati ljude za stolom kada se donose neke od najvažnijih odluka koje imaju različite poglede, različita iskustva. I mislim – bilo bi od koristi američkoj javnosti da imam člana mog kabineta koji je republikanac”, kazala je.

Upitana je za Trumpov komentar da je ‘pocrnila’.

“Ista stara, umorna knjiga. Sljedeće pitanje, molim”, kazala je.

Upitana je da li bi ona uradila nešto drugačije od Bidena za Izrael.

Harris nije izrazila nikakve političke razlike u odnosu na Bidena te je ponovila ravnotežu koju je postigla na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji: priznajući i pravo Izraela da se brani i patnju Palestinaca, ponavljajući da se mora postići dogovor o prekidu vatre.

“Da budem jasna. Ja sam nedvosmislena i nepokolebljiva u svojoj posvećenosti odbrani Izraela i njegovoj sposobnosti da se brani. I to se neće promijeniti. Ali hajde da se vratimo korak unazad. 7. oktobra masakrirano je 1.200 ljudi, mnogi mladi ljudi koji jednostavno idu na muzički festival. Žene su strašno silovane. Kao što sam rekla tada, kažem i danas, Izrael je imao pravo – ima pravo da se brani. Mi bismo. I kako to radi, bitno je. Previše nevinih Palestinaca je ubijeno. I moramo da se dogovorimo”, kazala je.

Također, dobila je pitanje o tome da li žali što je insistirala da bi Biden trebao dobiti mandat na još četiri godine.

“Nikako. Služila sam sa predsjednikom Bidenom skoro četiri godine. I reći ću vam, to je jedna od najvećih počasti u mojoj karijeri, zaista. Njemu je tako duboko stalo do američkog naroda. On je tako pametan i odan američkom narodu. I provela sam sate i sate s njim, bilo u Ovalnoj kancelariji ili u sobi za situacije. On ima inteligenciju, posvećenost i rasuđivanje – raspoloženje koje mislim da američki narod s pravom zaslužuje u svom predsjedniku”, kazala je.

Otkrila je i kako je saznala da je Biden odustao kazavši kako je provodila vrijeme sa svojom porodicom i mladim nećakinjama.

“Sjeli smo da slažemo slagalicu. I telefon je zazvonio. A to je bio Joe Biden. I rekao mi je šta je odlučio da uradi. Pitala sam ga: ‘Jesi li siguran?’ A on je rekao: ‘Da.’ I – i tako sam saznala za to”, kazala je.

