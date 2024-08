Biden imao prvi intervju otkako je odustao od kampanje: Po čemu bi volio biti zapamćen

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden razgovarao je u srijedu s novinarom CBS News Sunday Morninga Robertom Costom u Bijeloj kući u svom prvom intervjuu otkako je objavio svoju odluku da prekine kampanju za reizbor i podrži potpredsjednicu Kamalu Harris kao demokratsku kandidatkinju za predsjednicu.

U intervjuu, koji je emitiran u nedjelju, Biden se osvrnuo na svoja postignuća, izazove s kojima se suočio na dužnosti i svoje povjerenje u Harris da nosi baklju njegove administracije.

Istodobno je naglasio visoke uloge izbora 2024. godine, izrazivši da “uopće nije siguran” u miran prijenos vlasti ako bivši predsjednik Donald Trump izgubi izbore od Harris u novembru.

“On misli ono što kaže, rekao je: ‘Ako izgubimo, bit će krvoprolića. To će morati biti pokradeni izbori'”, kazao je Biden o Trumpu citirajući ga.

Biden je dodao da bi Trump, ako pobijedi, predstavljao “stvarnu opasnost za američku sigurnost”.

Kao predsjednik, Biden je uglavnom izbjegavao održavanje konferencija za novinare i sudjelovanje u intervjuima.

Međutim, nakon svoje prve predsjedničke debate s Trumpom u junu, Biden je dao dva opširna intervjua s Georgeom Stephanopoulosom s ABC-ja i Lesterom Holtom s NBC-ja, tokom kojih se suočio s teškim pitanjima o snazi svoje kandidature. Svoju odluku o povlačenju iz utrke konačno je objavio 21. jula, prenosi Hayat.

U posljednjem intervjuu za CBS, Biden je ponudio daljnje razmišljanje o svojoj odluci da se povuče dok je raspravljao o svojoj ulozi u preostalih pet mjeseci na dužnosti i kao trenutnog predsjednika i kao pristaše svoje izabrane nasljednice, Harris.

Biden je rekao da je njegova odluka da odustane od predsjedničke utrke 2024. djelomično rezultat pritiska s kojim se suočio od demokratskih kolega.

“Ankete koje smo imali pokazivale su da je to bila bliska utrka, svele bi se na tanku liniju. Ali ono što se dogodilo je da su mnogi moji demokratski kolege u Zastupničkom domu i Senatu mislili da ću ih povrijediti u utrkama. I bio sam zabrinut ako ostanem u utrci, to će biti tema. Ispitivali biste me o tome ‘Zašto je Nancy Pelosi rekla…’ ‘Zašto je to-i-to…’ I mislio sam da će to biti prava distrakcija, broj jedan. Kad sam se prvi put kandidirao, smatrao sam sebe tranzicijskim predsjednikom. Ne mogu ni reći koliko imam godina. Teško mi je to izbaciti iz usta. Ali stvari su krenule tako brzo da se to nije dogodilo”, naveo je Biden.

Govoreći o svojoj dobi i katastrofalnom nastupu u debati 27. juna, Biden je insistirao da nikada nije bilo ozbiljne zabrinutosti za njegovo zdravlje.

“Sve što mogu reći je gledajte. Gledajte, imao sam stvarno, jako loš dan u toj debati jer sam bio bolestan. Ali nemam ozbiljan problem”, kazao je Biden.

Biden je rekao da razgovara s Harris “često” i nazvao je njenog novonajavljenog kandidata za potpredsjednika, guvernera Minnesote Tima Walza, “sjajnim tipom”.

“Kao što mi kažemo, da smo odrasli u istom susjedstvu, bili bismo prijatelji. On je stvaran. On je pametan. Poznajem ga nekoliko desetljeća. Mislim da je to vraški dobar tim”, kazao je Biden o Walzu.

Biden je rekao da planira voditi kampanju za Harris, ističući da on i guverner Pennsylvanije Josh Shapiro sastavljaju predizbornu turneju u Pennsylvaniji.

“Vodit ću kampanju i u drugim državama. Učinit ću sve što Kamala misli da mogu učiniti kako bih najviše pomogao”, kazao je Biden.

Biden je rekao da je prekid vatre između Izraela i Hamasa “još uvijek moguć”, ukazujući na svoj trofazni plan predložen u junu, koji bi ga proveo.

“Plan koji sam sastavio, odobrio G7, odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, itd., još uvijek je održiv. Radim doslovno svaki dan, i cijeli moj tim, kako bismo se pobrinuli da to ne eskalira u regionalni rat – ali lako može”, kazao je Biden.

Bidenov plan vrši pritisak na lidere s obje strane izraelsko-palestinskog sukoba da postignu dogovor s trofaznim planom prekida vatre koji uključuje šestosedmično primirje; potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze u zamjenu za oslobađanje svih preostalih živih talaca, uključujući muške vojnike; i “velika obnova” gradova u Gazi uništenih ratom.

Na pitanje po čemu bi volio da ga pamte, predsjednik je rekao: “Da je dokazao da demokratija može funkcionirati.”

“Demokratija nas je izvukla iz pandemije. To je proizvelo najveći pojedinačni ekonomski oporavak u američkoj historiji. Mi smo najjača ekonomija na svijetu. Imamo još toga za napraviti. I pokazalo se da možemo okupiti naciju”, kazao je Biden.

Njegovi ciljevi kao predsjednika, objasnio je Biden, bili su “obnoviti dušu Amerike; graditi ekonomije od sredine prema van i odozdo prema gore, a ne odozgo prema dolje; i okupiti zemlju. Niko nije mislio da možemo to učiniti, uključujući neke od mojih ljudi, što smo uspjeli”.

“Znao sam da će za sve stvari koje radimo trebati malo vremena da prođe. Dakle, sada ljudi shvaćaju, oh, ta autocesta (koja je izgrađena). Najveća pogreška koju smo napravili je što nismo postavili znak na kojem je pisalo: ‘Joe je to uspio'”, kazao je Biden.

Facebook komentari