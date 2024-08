Turska vratila pristup Instagramu: Obećano im da će svi zahtjevi biti ispunjeni

U Turskoj je u nedjelju navečer vraćen pristup društvenoj mreži Instagram nakon više od sedam dana.

Ured za informacijsko-komunikacijske tehnologije je 2. augusta naredio blokiranje Instagrama. Vladini dužnosnici kasnije su rekli da je to zbog propusta društvene mreže da ne poštuje zakon.

“Tokom naših razgovora sa službenicima Instagrama, dobili smo uvjeravanja da će naši zahtjevi biti ispunjeni, posebno oni koji se odnose na kriminalne aktivnosti. Dobili smo obećanje da ćemo zajedno raditi na tome kako suzbiti korisnike”, napisao je turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu, prenosi Hayat.

On je također objavio video u kojem kaže da će svi računi u vlasništvu terorističkih organizacija biti zabranjeni te da će sav sadržaj koji promovira takve organizacije biti uklonjen.

Poimence je spomenuo Kurdsku radničku stranku (PKK), Kurdsku ujedinjenu demokratsku stranku (PYD) koja djeluje na sjeveru Sirije te tzv. Teroristička organizacija Fethullah (FETÖ).

PKK je kurdska militantna organizacija koja od kasnih 1970-ih vodi oružanu borbu za stvaranje kurdske države u dijelovima Turske, Iraka, Sirije i Irana. FETÖ je pokret koji vodi Fethullah Gülen, a kojeg vlada krivi za neuspjeli pokušaj državnog udara 2016. godine.

Prema We Are Social Media, digitalnoj marketinškoj obavještajnoj kompaniji sa sjedištem u New Yorku, Instagram ima više od 57 miliona korisnika u Turskoj koja ima 85 miliona stanovnika.

Udruženje operatera e-trgovine procjenjuje da će Instagram i druge društvene mreže generirati približno 930 miliona turskih lira (preko 25 miliona eura) prihoda od e-trgovine dnevno.

