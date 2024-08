Kalifornijski požar spalio područje veće od Los Angelesa, gasi ga 6000 vatrogasaca

“Imali smo grmljavinske oluje koje su nam donijele probleme”, rekao je glasnogovornik kalifornijskog Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Christopher Young. “Munje su faktor oko kojeg brinemo”, rekao je.

Požar je izazvao navodni piroman koji je 24. jula gurnuo zapaljeni automobil niz jarak u blizini grada Chico u Kaliforniji. Od tada je spaljeno više od 162.200 hektara zemljišta ili područje veće od grada Los Angelesa.

Uhapšen 42-godišnji muškarac do subote se nije izjasnio o krivnji, ali je optužen za podmetanje požara i zadržan je bez odobrene kaucije, rekli su zvaničnici.

Više od 560 domova i drugih objekata uništeno je otkako je požar izbio prije 11 dana. Požar je u subotu obuzdan 27 posto, rekli su zvaničnici.

Da bi se došlo do požarnih linija potrebna su dva do tri sata zbog neravnog i nepristupačnog terena, rekli su zvaničnici. Neke vatrogasce do požarnih linija prevoze helikopterima, a očekuje se da će neki tamo ostati danima,pišu Vijesti

U SAD-u je sezona šumskih požara počela intenzivno što predstavlja rizik za opterećenje vatrogasnih resursa. Centar je već zatražio pomoć od vatrogasaca u Australiji i Novom Zelandu, koji će početi dolaziti od 7. augusta i bit će raspoređeni u Oregonu i Washingtonu.

