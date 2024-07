Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju i uzrokovalo štetu, oluja se kreće ka BiH

Tako je u nekim gradovima Slovenije padao grad koji je izazvao veliku štetu. Kako navodi slovenska meteorološka stranica Neurje, u Biču su uništeni svi usjevi.

Sudeći prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, slično vrijeme bi moglo biti i u našoj zemlji, prenosi Klix .

Kako navode meteorolozi s Bh. meteo, nakon vrućina tokom vikenda očekuje nas promjena vremena.

U večernjim satima i u noći na utorak je najavljena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će zahvatiti prvo sjeverne dijelove zemlje, a tokom utorka i ostale krajeve.

U utorak se očekuju temperature niže za oko 15 stepeni.

Nakon prelaska hladne fronte, u drugom dijelu sedmice, tačnije iza 3. jula nas očekuje postepen povratak sunčanijeg i toplijeg vremena uz ugodne ljetne temperature.

Usljed padavina i sjevernog strujanja, u utorak će posvuda biti osjetno svježije, naročito danju, sa maksimalnim temperaturama zraka koje će mjestimično opasti za više od 10, na sjeveru zemlje i do 15 stepeni.

Minimalne jutarnje vrijednosti kretat će se u rasponu od 12 do 15 u Bosni, u Hercegovini do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature će u Bosni iznositi od 15 do 18, u Hercegovini do 21 stepen.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog jakog nevremena večeras i sutra, kada se očekuje pljuskovi sa grmljavinom, grad kao i olujni vjetar.

Kako navode, popodne i uveče se na sjeverozapadu i sjeveru, prvenstveno šira regija oko rijeke Save, očekuje nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Najavljene su i lokalne nepogode uz jače pljuskove u kratkom periodu, pojava grada ponegdje i jakog do olujnog vjetra te se u noći sa ponedeljka na utorak, očekuje da padavine jačaju na zapadu i do jutra će zahvatati većinu predjela.

“Sutra kišovito uz obilne padavine. Očekuje se od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom u većini predjela. U široj regiji od Doboja ka Banjoj Luci, na sjeverozapadu i u Gornjem Podrinju ponegdje se očekuje i više od 70 litara kiše po metru kvadratnom”, navode.

