Sin poznatog bankara istukao punca i ugrizao punicu: “Svađali su se, a onda sam čuo riječ lijes…”

Do svađe i fizičkog obračuna došlo je u popodnevnim satima kada je punca iz sna probudila svađa između njegovog zeta, osnivača jedne poznate poliklinike i sina poznatog bankara i menadžera, i kćeri.

“Moja kći, zet i drugo unuče su se svađali. A kad sam čuo riječ ‘lijes’, ušao sam u predsoblje i pitao zeta je li normalan i kamo ide. Kći je pokušavala smiriti cijelu situaciju i rekla mi da ga pustim da ode. Približio sam se zetu i on me tri do četiri puta udario šakom u lice”, ispričao je 65-godišnji punac za Jutarnji list te dodao da ga je zet udario još nekoliko puta u glavu nakon što je pao na koljena.

Od udaraca razbijena mu je arkada, a lijevo oko u potpunosti zatvoreno.

Osim punca, zet je uslijed svađe napao i punicu. Povukao ju je za kosu, a osim toga ju je i ugrizao.

32-godišnjak se, s druge strane, pravda da ga je bračni par napao te da je sve to učinio iz samoodbrane. Ljekar tvrdi da ga je punica prvo ošamarila te da je punac nasrnuo na njega dok se spremao otići iz stana. Kako kaže, udario ga je jednom kako bi ga natjerao da se makne te da je i sam povrijeđen u svađi.

“Moguće je da sam punicu ugrizao dok sam se branio”, rekao je osumnjičeni,piše N1

Nakon incidenta na zagrebačkom Trnju krajem maja intervenirala je policija, koja je 32-godišnjaka privela te protiv njega podigla krivičnu prijavu za nanošenje teških i lakih tjelesnih povreda.

