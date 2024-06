OPREZ KUPAČI! “Vatreni crvi” na Jadranu počeli da izlaze na plaže: Evo zašto ih ne treba dirati

Njihov ubod je bolan, a iz prirodnih, stenovitih staništa u morskim dubinama ponegdje su počeli i da izlaze na plaže, piše novi.

Zanimljivo izgleda, ali ovog je stanovnika mora bolje ne dirati. “Vatreni crv” poznat je po bolnim ubodima.

“Uvijek ga je bilo tu, dugi niz godina, samo što, kako temperature rastu, tako se i njegova populacija povećava i onda češće dolazimo u dodir s tom vrstom, ljudi ne poznaju i može biti problema“, kaže za HRT Valter Kožul iz Instituta za more i priobalje Univerziteta u Dubrovniku.

Sve toplije more pogoduje njihovom razmnožavanju, a na nekim mjestima, najčešće na ostrvima, njihova je pojava zabilježena i na samim plažama.

“Zašto tačno dolazi do tih promjena, izlazaka u plitko, jer do sada se držao dubljih voda, isto gledamo postoje li nekakve veze s mogućnošću hranjenja”, kaže profesorka Maja Krželj, načelnica Odeljenja za studije mora Univerziteta u Splitu.

“Ako bacite kakvu hranu u more, ako su tu ostaci ribe ili mreža s ribom, gde on može da dosegne, on će doći”, ističe Kožul.

