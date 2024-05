Grom zapalio kuću, vatrogasca pogodio geler. “Golema eksplozija, a onda još stotine”

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, što znači da je ovo vrijeme potencijalno opasno. “Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Moguća tuča i prolazno pojačan vjetar. Moguće bujične i urbane poplave”, stoji u DHMZ-ovom upozorenju.

Ogromno nevrijeme u Karlovcu

Nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom, ponegdje i tučom te vjetrom protutnjalo je poslijepodne širom karlovačke regije. Na nekim područjima poput Krnjaka zabilježena je tuča, a negdje i jak vjetar. Tako je vjetar slomio grane na drveću u centru Karlovca, kod Doma umirovljenika. Karlovačke ulice pune su vode, od Švarče i kružnog toka kod KTC-a do Senjske ulice, piše Radio Mrežnica. Podrumi u dijelovima grada poput Banije puni su vode, a iz šahtova izbija smrad, javljaju slušatelji.

Grom zapalio kuću, došlo do niza eksplozija, geler pogodio vatrogasca

KaPortal javlja da su velike količine oborina u malo vremena prouzročile bujice na brojnim prometnicama na području Karlovca, poplavljeni su podvožnjak na Rakovcu i parkiralište u Krležinoj. Na Borlinu je došlo do udara groma u kuću i izbio je požar.

Tijekom gašenja požara došlo je do više eksplozija nepoznatog eksplozivnog sredstva. 52-godišnji vatrogasac teško je ozlijeđen i prebačen na liječenje u KB Dubrava. Zadobio je tešku ozljedu toraksa nakon udara gelera u lijevu stranu prsnog koša, javlja Nova TV.

Miroslav Radeta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, otkrio je detalje o ozlijeđenom vatrogascu.

“Prilikom gašenja došlo je do više eksplozija, najveća je bila tijekom našeg dolaska. Prilikom gašenja bilo je još nekoliko sekundarnih eksplozija, ne znamo točno koji je uzrok eksplozija, možemo pretpostavljati da se radi o nekim zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima iz Domovinskog rata.

Vatrogasac ima teške ozljede, pregledan je i zbrinut u Općoj bolnici Karlovac i upućen na daljnje liječenje u KB Dubrava. Bit će podvrgnut operaciji, želimo da se čim prije oporavi”, kazao je za RTL. Dodao je da je vatrogasac pri svijesti, ali da su ozljede ozbiljne.

“Bila je primarna eksplozija, pa onda…”

Goran Franković, županijski vatrogasni zapovjednik, kazao je da je ozlijeđeni vatrogasac u KB Dubrava. Još se ne zna točno kako je došlo do ozljeđivanja, kaže.

“Zna se samo da je bila primarna eksplozija i više sekundarnih”, rekao je Franković i dodao: “Pogodio ga je metalni geler”.

“Bilo je stotine eksplozija. Crijep je letio i 80 metara”

Susjedi u karlovačkom prigradskom naselju Borlin Hini su opisali da je najprije grom udario u kuću, a zatim su uslijedile velike i manje eksplozije, i to njih stotine. Crijep je letio i 80 metara, a na cesti su se mogle pronaći i čahure. Vatrogasci su se popeli, kažu susjedi, a onda je ruknulo opet i vatrogasac je samo pao. Došla je hitna i odvezla ga.

Mještanka koja se predstavila inicijalima I. Š. rekla je da je držala kišobran vatrogascu koji je izvukao ozlijeđenog i da je vidjela prostrjelnu ranu na leđima. Mještani kažu da u kući zahvaćenoj plamenom živi bolesna starica čiji je suprug preminuo 28. prosinca prošle godine, a da je vjerojatno u kući imao arsenal oružja. Jedan od susjeda rekao je da je zbog spora s drugim susjedom vlasnik te kuće bio priveden zbog naoružanja.

“Sve je bilo puno dima, nisam znao što gori, mislio sam da gori moja kuća”, rekao je drugi susjed dodavši da bi se i njegova kuća zapalila da nije padala kiša. Treći susjed kaže da su oštećeni krov njegove kuće i dva automobila.

Susjedi pretpostavljaju da je u zapaljenoj kući bilo dinamita. “Da su vatrogasci stigli kad je bila prva velika eksplozija, tko zna što bi se dogodilo”, naveo je jedan od njih.

U kući našli karabine, cijele metke…

Miroslav Radeta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, za 24sata je otkrio što je sve pronađeno u kući nakon što je požar ugašen.

“Dečki su u kući našli karabin i nekakve metke, odnosno čahure i cijele metke. Vjerujemo da je našeg ozlijeđenog kolegu pogodio upravo neki od tih metaka”, rekao je. Dodao je da je sve to predano policiji, koja će obaviti očevid.

Poplavljen podvožnjak, dio gada bez struje, srušena stabla, zaglavljena vrata…

Grad Karlovac je izvijestio da su pale ogromne količine kiše i izazvale bujične poplave. Prema neslužbenim podacima, riječ je o 35 litara kiše po četvornom metru do 18 sati. Vatrogasci su za sada primili 26 poziva zbog ispumpavanja vode te jedan zbog požara. Ima i srušenih stabala i zaglavljenih vrata.

Ulice i parkirališta bili su poplavljeni. Potopljeni su bili i pothodnici i podvožnjak između četvrti Grabrik i Rakovac, u kojem su se našli zatočeni vozači automobila. Dosad je ispumpana voda iz škola i vrtića te stambenih zgrada, a upravo se ispumpava voda u velikom pothodniku. U nekim dijelovima Karlovca nestalo je struje, a i telefonske linije su u kvaru.

“Trebat će neko vrijeme da se sve sanira i očisti”, kazao je gradonačelnik Damir Mandić te poručio Karlovčanima da su im gradske službe na raspolaganju, a ozlijeđenom vatrogascu poželio je brz oporavak.

Iz Županijskog centra 112 Karlovac izvijestili su da su primili 60-ak dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakom kišom, grmljavinom i tučom, koje je u popodnevnim satima zahvatilo područje grada Karlovaca i bližu okolicu,piše Index

