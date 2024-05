Vučić: Protiv nas je cijeli Zapad, Dodik mora da priča s Bošnjacima

Protiv nas je to kao savršena oluja. Protiv nas je bio cijeli kolektivni Zapad, cijela EU, pa onda druge zapadne zemlje, Švicarska, Norveška, San Marino, Lihtenštajn… I imali ste Ameriku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, kosponzore koje su primoravali, a neki su se i sami javljali. Čile i druge zemlje. Očekivali su da će to biti jedinstveno donijeto. Računali su da ako je Rusija imala sedam glasova, da bi mi imali osam protiv i do 40 uzdržanih. Računali su da je to rutinski i da će time pobijediti Rusiju”, kaže on.

Vučić je rekao da će se sutra vidjeti sa Miloradom Dodikom i da on zna poziciju Srbije po pitanju Dejtonskog sporazuma,pišu Vijesti

– Mi moramo da sačuvamo mir i da pričamo sa Bošnjacima. On neka priča sa njima u Sarajevu, ja nisam u stanju to sada da radim. Oni su htjeli da nas proglase genocidnim u najvišem svjetskom tijelu. Moramo zatvoriti otvorene rane, ne treba nam nikakav sukob, živjećemo zajednički i za 50 i 100 godina. A valjda će neko u Sarajevu razumjeti da nam je sa strane dolazilo samo zlo, još od Benjamina Kalaja – kaže Vučić.

