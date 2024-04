Kako su Slovenci reagovali na Vučićevu izjavu da su „odvratni“

Šira javnost je bila jako iznenađena… Slovenci su sada zauzeti referendumom i evropskim izborima, to će sve biti 9. juna… Tako da je ova Vučićeva izjava bila kao grom iz vedra neba, niko to u Sloveniji nije očekivao… Nije se detaljno pratilo dešavanja u UN-a, pa je za sve bilo nekakav šok“, rekao je on za N1.Orešnik kaže da je bilo i kritika. „Reakcija ministrice spoljnih i evropskih poslova Tanje Fajon koja je također dosta emotivno reagovala, pa i premijer Robert Golob je saopštenje za javnost, sa reakcijom, poslao dosta brzo… Nisu ni sačekali da se izvini, a jasno je bilo da mora, jer je njegova izjava bila vulgarna, primitivna“, dodaje Orešnik.

Također dodaje da predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar nije službeno, javno reagovala, ali, kako reporter kaže, javljeno mu je iz njenog kabineta da ona podržava poteze Vlade.

„Ona je trenutno u Crnoj Gori, tako da nije još javila da li će doći u posjetu Srbiji. Znamo da je Vučić, uz izvinjenje, pozvao premijera i predsjednicu da dođu u Srbiju“, dodaje.Nekako je izvinjenje bilo očekivano, pošto su svi odmah shvatili šta je predsjednik Vučić htio da kaže, iako je to rekao da svoj prepoznatljiv način, a političari sa kojima sa neslužbeno razgovarao rekli su mi da je njegova reakcija bila jako emotivna, pa mu zato nisu pretjerano zamjerili“, zaključuje Orešnik za N1,piše N1

