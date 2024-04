NAJNOVIJE INFORMACIJE U ISTRAZI ubistva Danke Ilić: Ispitano 14 SVJEDOKA,

Jedan osumnjičeni je do detalja opisao kako je došlo do ubistva deteta, ali odbio da kaže gde je telo. U pritvoru u policiji u Boru umro je brat osumnjičenog i sin saučesnika. Obukcija je juče stigla u tužilaštvo, a očekuje se da se narednih dana i javnost o njoj izvesti. Pokojnik je bio osumnjičen da je sa bratom i ocem sklonio telo Danke.Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru koji su odgovorili u kom smeru idu istražne radnje.

– Svedoci koji se ispituju u postupku su roditelji deteta Danke Ilić, roditelji osumnjičenih, rođaci, prijatelji, komšije i kolege sa posla. Do sada je ispitano 14 svedoka. Od sutra će se nastaviti ispitivanje novih svedoka- kažu iz VJT u Zaječaru.

Kako se saznaje, svedoci su “uglavnom su ispitivani na okolnost kretanja osumnjičenih za period od nestanka deteta Danke Ilić do njihovog hapšenja”.- Veštače se svi pronađeni biološki tragovi (DNK veštačenja). Do sada tužilaštvu nije dostavljen ni jedan nalaz veštačenja. Osumnjičeni će biti upućeni u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu radi neuropsihijatrijskog veštačenja, čim se za to stvore uslovi, odnosno kada prestane potreba za prisustvo osumnjičenih dokaznim radnjama- dodaje u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru,piše Srbijadanas

