“NEKO MU JE SMJESTIO…SVE SU MI UZELI” Majka osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić otvorila dušu – “Neko drugi je to napravio”

Kako navodi majka osumnjičenog za ubistvo Danke Ilića, krenula je kod lekara jer nema ko da je vodi, pa mora sama.

– Neko drugi je to napravio, pa je njemu smestio. Plašim se od milicije, od novinara…, samo me slikaju. Bili su svi, izneli su svašta, sedam papira imam. Motornu testeru su uzeli, bili su ovi u belim oidelima, uzimali briseve. Od 10 do pola tri ujutru su bili, ima sve u papirima, sve piše. Samo meni dušu da uzmem! Ne znam ništa, ništa ne znam! Bile su komšije na sahrani, a rodbina nije bila – pravdala je svog sina.Sve vreme tokom razgovora, ponavljala je da ju je strah da bude sama.

– Sama idem do ambulante, oni iz Hitne dolaze i mere mi pritisak. Komšije ne znam šta kažu, dolaze komšije uveče i sede sa mnom – rekla je ona.

Kako je dodale, ona misli da njen sin nije kriv.

– Nemam kontakt s njima, ne znam ni kako je priznao, to je nameštaljka – rekla je ona.Podsetimo, mala Danka Ilić iz Bora, stara nepune dve godine, nestala je u utorak 26. marta. Istragom je otkriveno da je devojčica ubijena i to je saopšteno 4. aprila,pise Srbijadanas

