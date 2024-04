IZJAVE RUMUNKE ZA KOJU SE MISLILO DA JE “OTELA” DANKU ILIĆ: Šta da vam kažem? Od nedelje se osjećam kao da sam u paklu!

Nakon intenzivne potrage za dve žene iz Rumunije i devojčicom za koju se pretpostavlja da je nestala Danka Ilić iz Bora, Srbije, zbog videa koji je snimio jedan Srbin koji živi u Beču, konačno je otkriveno da žene na snimku nemaju veze sa kriminalnim miljeom i nisu povezane sa otmicom deteta!

KOSMO je uspeo da stupi u kontakt sa A.C.S. (36), rumunskom državljankom koja živi i radi u Beču. Kako je očekivano, mlada žena je bila veoma nervozna i uplašena zbog cele situacije.

„Šta da vam kažem? Od nedelje se osećam kao da sam u paklu! Bila sam u Velsu kada su me noću preplavile poruke da se video sa mojim licem deli po svim društvenim mrežama, na televiziji u Rumuniji i Srbiji, i da me traže zbog nestale devojčice. Odmah sam otišla u policiju u Velsu i zamolila za pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se obratim policiji u mom bečkom okrugu. Juče sam bila u policiji u 21. okrugu, molila sam ih da mi pomognu i zaštite, mene, moje dete i moju majku. Međutim, samo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna, jer je moje lice bilo prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam veoma uplašena, nisam znala šta da radim, strah me je obuzimao da ću izgubiti posao“, ispričala nam je A.C.S.

Razgovor sa A.C.S. bio je veoma emotivan i težak, budući da je bila u šokantnom stanju. Razmišlja samo o tome šta bi se desilo da je prepoznata na ulici i da je policija alarmirana. Najveći stres doživljava kada pomisli šta bi bilo da se nešto slično desilo dok je bila sa svojim detetom.

„Kroz pakao prolazim! Niko na svetu ne može da razume kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevina da stradam. Majka sam, suosjećam sa detetom iz Srbije i molim se da ga pronađu. Ali, isto tako, kroz pakao prolazim sa svojom majkom! Sada je policija došla kod mene kući, ispričala sam im sve, i na kraju su mi se izvinili za sve što sam prošla. Zamolili su me da sutra dođem da potpišem zapisnik. Želim samo da ova priča bude iza mene i da pokušam da je zaboravim“, naglasila je mlada Rumunka na kraju razgovora.

Kada je bečka policija objavila poslednje saopštenje i medijske izveštaje sa fotografijama sumnjivih žena u Facebook grupi „Balkan Women’s Club“, u kojoj ih celi Austrija traži, član grupe B.S. je napisao da je njegova koleginica, Rumunka koja živi i radi u Beču, vidljiva na slici. Bojana je takođe potvrdila ovu priču i u razgovoru za magazin KOSMO:

„Moja koleginica je preko vikenda sa svojom majkom i dvogodišnjom ćerkom otputovala u Vels. Dok je bila tamo, saznala je da je u Beču traže zbog nestale devojčice iz Srbije. Iako je video bio mutan, bila je uplašena i otišla je u policiju u Velsu. Očigledno nisu ozbiljno shvatili njene razloge i vratila se u Beč sa osećajem nelagodnosti. Međutim, kada su danas fotografije njenog lica jasno osvanule u medijima, pozvao sam je i upozorio. Veoma se preplašila, jer nije lako kada nevina osoba sazna da je policija i građani intenzivno traže pod sumnjom da je otela dete. Dobro poznajem ćerku moje koleginice, kao i njenu majku koja se brine o detetu,piše Republika

Želim da ovaj slučaj bude rešen na najbolji mogući način, što znači da će mala Danka biti pronađena živa i zdrava i vratiti se kući. Takođe, želim da pomognem svojoj koleginici, kako ne bi nevina upala u velike probleme“, rekla nam je B.S., pokazujući koliko je važno pravilno reagovati u vanrednim situacijama.

