MISTERIJA U POTRAZI ZA DJEVOJČICOM: Danka nije nestala na mjestu koje je prijavljeno POLICIJI!

Na mnoge sumnje u vezi s nestankom male Danke Ilić (2) ni juče, devetog dana, nije bilo odgovora. Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, naveo je da je reč o pravoj agoniji i postavio pitanje da li je uopšte devojčica nestala na mestu na kojem je to prijavljeno policiji.

Da podsetimo, Dankina majka Ivana prijavila je nestanak deteta 26. marta, oko 13.45, s imanja svog oca u Banjskom polju. Kako je tada rekla, ona je otišla do kola da uzme flašicu s vodom za starijeg sinčića (3) i kad se ubrzo vratila, Danke nije bilo.ČUDNE OKOLNOSTI

U jednoj od verzija nestanka Danka je oteta ili prodata i završila je u Beču s dve Rumunke. Tu verziju podržao je snimak našeg zemljaka koji je snimio dve sumnjive žene i dete koje zaista neodoljivo liči na Danku na tramvajskoj stanici u centru tog grada.

– Iskreno ću reći, sve neke informacije koje sam uspeo da dobijem s terena nisu bile vezane za to viđanje i da se devojčica nalazi u Austriji, to bi za mene bilo čudo – sumnjičav je Jurić.

RepublikaFoto: Tanjug/ RADE PRELIĆ, Facebook

Igor Jurić o nestanku male Danke

On kaže da su zaista vrlo čudne okolnosti kad se dete u tom predelu izgubi.

– Nije to tržni centar, gde se vrše otmice. Sve je misterija, od uzrasta devojčice do mesta gde je nestala. Mora se analizirati da li je dete došlo tu pred sam nestanak. Mislim da će ovo biti rešeno u dan-dva i da ćemo dobiti konačno taj rezultat. Moramo biti spremni na sve opcije, pa i na ono najgore. Ali je najvažnija ta istina – kazao je Jurić na TV Pink.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP, navodi da mu s njegove profesionalne strane informacije koje dobija ne ulivaju neku preveliku nadu.

– Vreme je nešto što obeshrabruje sve nas – navodi on.

Komentarišući prvu izjavu majke za medije, Radenković kaže da ona izjavama unosi sve veću misteriju.

– Ona kaže da će se oglasiti kad se sve završi, to se nikada ne završava, kako se to završava… – pita se Radenković.

FOKUS NA MAJCI

Dankina majka, da podsetimo, kratko je medijima prekjuče navela da je bole sve te spekulacije i bacanje krivice na nju i supruga Miloša. Rekla je da se nadaju najboljem i da će tek tada odgovoriti na uvrede, prozivke i nebuloze.

Ona je ostala dosledna tome i juče. Reporteru Srpskog telegrafa rekla je samo:

– Nemam izjavu, ne želim nikakve informacije da dajem! Toliko od mene. Pozdrav.

Maja Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima izjavila je da isključuje mogućnost da je dete samo odšetalo, kao i mogućnost fizičke otmice s lica mesta zbog svih faktora koji su pratili nestanak deteta.

Ona je rekla da smatra da fokus mora biti na majci jer je ona jedina osoba koja je devojčicu videla poslednji put, istakavši da ceo splet okolnosti koji prati prijavu nestanka i sam nestanak stvara konfuziju i veliki broj nejasnoća.

Živa je ako je oteta

Igor Jurić kaže da vidi samo jednu nadu da je dete živo.

– Imali smo tu vest da se devojčica možda nalazi u Austriji, da je u pitanju trgovina ljudima, zahtev za otkup ili nešto treće. Nadam se da je to istina jer tu jedino vidim šansu i spas da je živa – rekao je Jurić.

Opet vodiči s psima na terenu

Policija je juče blokirala prilaz kući porodice Dragomirović u Banjskom polju, tačnije porodice Dankine majke Ivane Ilić.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, UKP inspektori su doveli starijeg čoveka da bi ih proveo po imanju. Muškarac im pokazuje teren, a policija sve to beleži kamerom. Psi-tragači, takođe, posle pauze od nekoliko dana, pretražuju okolinu dvorišta porodice Dragomirović, čak i šut koji su nedavno izbacili van imanja.

Policija pregleda kamere ispred stana

Ispred stana u Boru u kom živi porodica nestale devojčice skinuta je sigurnosna kamera.

– Utvrđuje se da li je ta kamera, ali i druge kamere iz same zgrade, snimila nešto što bi bilo od koristi za istragu – kazao je obavešteni izvor.

Komšije iz zgrade u kojoj žive Ilići kažu da je Dankin otac Miloš dolazio s policijskim inspektorima u stan pre neki dan.

– Inspektori su sigurno pretresli, odnosno pregledali, i njihov stan i obavili sve potrebne provere u potrazi za eventualnim dokazima. To nije ništa neobično u ovakvim situacijama – objašnjava izvor.

CELA ME, MAJKO, SRBIJA TRAŽI

Jedna korisnica društvenih mreža posvetila je stihove nestaloj Danki. Ovo je nekoliko strofa te pesme.

Cela me, majko, Srbija traži,

gde si ti, majko, samo mi kaži.

Želiš li čedo u svome krilu,

ne čujem otkucaje u tvome bilu.

…

Govore, majko, te priče kruže,

da si se odrekla pupoljka ruže.

Ne mislim da si to mogla lako,

dokaži, majko, da nije tako.

Keckarević: Svako je osumnjičen

Profesor Dušan Keckarević, forenzičar, istakao je da veruje da policija raspolaže velikim brojem informacija kad je u pitanju nestanak male Danke, ali da ne upućuje javnost u to. Kako je rekao, mnogo je nepoznatih u celom ovom slučaju i svako je osumnjičen od samog starta.

– Očigledno je da to traje, a to što traje verovatno upućuje na to da – to nije to, ali da ne trčimo pred rudu… – kaže Keckarević,piše Republika

Facebook komentari