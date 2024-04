“NAJBLIŽI SRODNICI TO ZNAJU, KLUPKO ĆE SE USKORO ODMOTATI” Nicović smatra da se ključ slučaja nalazi u jednoj osobi

Devojčica sa snimka iz Beča, zaista podseća likom na nestalu Danku Ilić(2), ali ipak smatram, da se kojim slučajem radi o njoj, da bi ih do sada već locirali, kaže Marko Nicović, nekadašnji načelnik beogradske policije.

Kako Nicović pojašnjava, u istrazi najviše mogu pomoći roditelji, koji su, kako smatra” ključ”.Oni znaju kad je nestala, pod kojim okolnostima i to treba pratiti. Video sam snimak devojčice iz Beča, tu sada treba ispitati i kad je snimak nastao, i da li to dete zaista može biti ona, jer opet najbliži srodnici to znaju, svako svoje dete može da prepozna. Dalje, smatram da ukoliko jeste ona na snimku, da bi ih do sada pronašli tamo, jer svi su na nogama. Opet, moramo da znamo da se granice ne prelaze tako lako, pa samim tim ne mogu da kažem da verujem da to jeste ona. Sačekaćemo, ali smatram da će se ovo klupko uskoro odmotati, kaže Nicović.

Kaže da policija ide u dobrom pravcu, jer češlja svaki pedalj zemlje, ali se nada i da su granični prelazi detaljno provereni, jer ne isključuje mogućnost otmice.

– Može biti svašta, nijedna mogućnost se ne isključuje. Ako je majka rekla da je na minut ostavila devojčicu, postavljamo pitanje kuda je to dete koje ima dve godine moglo samo da ode? Koliko daleko a da ga majka ne pronađe? Drugo, zašto su čekali dva sata? Tu je bilo prostora i za otmicu, a znamo da je granica blizu, ali i za još dosta toga. Mnoga pitanja su otvorena i ono što nam ostaje je da sačekamo da istražni organi obave posao, kaže Nicović.

Policija sve češlja

Policija poslednjih dana, a li i danas intezivo pretražuje Banjsko Polje. Istraga je usmerena na teren oko kuće i samo dvorište.

– Policija je prvih sati od nestanka pretražila 10 kvadratnih kilometara u Banjskom Polju. Nakon devet dana ne bi se vraćali na mesto nestanka devojčice da ne postoje nova saznanja i dokazi i da tu postoji nešto što može doneti odgovor gde je nestala devojčica. Ključ svakako celog ovog slučaja nalazi se u majci. Ona je prijavila nestanak i poslednja videla dete – kaže Časlav Ristić, forenzičar.

Potraga je ušla u deveti dan, a o nestanku izveštavaju i strani mediji. Nalazi se u svim vestima i naslovnim stranama.

Njena majka Ivana kaže da “devojčicu jedva čekaju da zagrle i da joj najviše smeta jer je ooptužuju”. Nije poligrafski testirana jer je trudna,piše Espreso

