OVO SU SVI ISKAZI PORODICE DANKE ILIĆ: U čemu se ne poklapaju, sve NELOGIČNOSTI slučaja

Devojčica Danka Ilić (2) nestala je prošlog utorka oko 13 časova, dok je njena majka Ivana Ilić drugom detetu davala vodu. Tog popodneva 26. marta, malena devojčica na sebi je imala ljubičaste pantalone, maslinastu jaknu i kosu vezanu u rep.

Policija je poziv primila oko 13:45 časova i prva patrola na lice mesta stigla je već u 14 sati, dok je Dankin otac Miloš Ilić, stigao dve minute pre njih.

Prva izjava majke

Odmah po nestanku, majka malene devojčice Ivana Ilić objasnila je da je decu dovela u Banjsko polje kako bi se istrčali. Dalje je navela da je ona na trenutak ušla u kuću da sinu da vodu, a da je Danka ostala u dvorištu.

– Živimo u Boru. Dovela sam ih da se malo istrče i prošetaju. Moji su poreklom odavde i kao dete sam tu često boravila. Dok sam se okrenula, nije je bilo. Ona još nema dve godine, u maju će ih napuniti. Ne govori još. Zvala sam je, dozivala, nije mi se odazvala. Tu u blizini ima jedna šumica. Molim Boga da je što pre nađemo – bila je prva izjava majke, međutim, ostaje sumnja da li je to istina, s obzirom da postoje navodi da je kuća bila zaključana kada je policija došla.

Takođe se ispituje i zbog čega je Ivana, kada je došla sa decom u Banjsko polje, automobil parkirala iza kuće. Naime, ona se nije parkirala sa strane kuće gde je put, nego iza štale.

Dovela ih na nepristupačni teren?

Ono što buni narod širom Srbije, jeste saznanje da je tog dana bilo ružno i kišovito vreme u Boru, te da deca i nisu baš imala prilike da se igraju i trče po dvorištu jer je tamo, kako kažu meštani, deponija. Osim toga, Ivanine reči demantovao je i njen rođeni brat Stefan Dragomirović, koji je rekao da Danka jedva šeta.

Ove navode za naš portal potvrdili su i u kafani u gradu.

– Oni su ovde proslavljali rođendane. Kad su bili 14. januara, Danka se i dalje slabo kretala jer je mala, bila je u kolicima, dok je dečak bio živahan – rekla je naša sagovornica.

Ivana je uslikala na dan nestanka

Nakon što je nestala, objavljena je fotografija na kojoj se nalazi mala Danka, a za koju se ispostavilo da je napravljena baš tog dana. Devojčicu je Ivana uslikala pored belog “forda”, a u pozadini slike, tik ispred automobila, nazire se silueta Dankinog brata.

Stefan Dragomirović je komentarisao navode koji sugerišu da je sumnjivo što je majka baš tog dana slikala Danku u stvarima u kojima je nestala.

– Moja sestra voli svoju decu! Njena galerija je puna slika njene dece. Ne vidim da je bilo šta tu čudno – rekao je Dragomirović.

Dankina majka: “Samo da se što pre pronađe”

Nakon nekoliko dana ćutanja, ona je danas odlučila da kaže zbog čega se ni njen suprug ni ona ne oglašavaju u medijima:

– Držimo se koliko možemo, samo da se Danka što pre pronađe. Čekamo da se sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno, i odgovoriti na sve uvrede, prozivke, nebuloze. Zato se mi ne oglašavamo. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga.

Ivana nikome nije rekla da je trudna?

Prema nezvaničnim navodima iz medija, u Hitnoj službi borskog Doma zdravlja medicinsko osoblje se čudi, kako je majka Ivana mogla da saopšti da nije znala da je u drugom stanju do momenta kad je mala Danka nestala, a već je u petom mesecu trudnoće.

Prvi put u Srbiji se oglasio Amber Alert

Zbog Dankinog nestanka u Srbiji se prvi put oglasio Amber Alert, pod nazivom “Pronađi me”, a informacije o devojčici Danki bile su poslate SMS-om svim građanima Srbije kako bi pomogli i alarmirali policiju u slučaju da imaju informacije u vezi sa nestalom dvogodišnjom devojčicom.

Otac: Zlato, naći će te tata

Jutro nakon što je Danka nestala, njen otac Miloš Ilić na društvenoj mreži Fejsbuk objavio je njenu fotografiju uz opis:

– Zlato tatino, naći će te tata!! Svete moj mali – napisao je Miloš Ilić, nakon čega se, sve do juče nije oglašavao.

– Samo želim da se moja ćerka vrati kući živa i zdrava! Policija radi svoj posao i ja njima verujem. Mi kao porodica ćemo se oglasiti kada se sve ovo završi – rekao je otac devojčice za medije.

Takođe, ono što je dodatno zainteresovalo javnost, jeste činjenica da su Ilići nedavno promenili vrata i postavili video-nadzor ispred stana u kom žive, kao i da je pre samo 4 meseca, Dankin otac objavio uznemirujuću fotografiju.

Naime, na društvenoj mreži Fejsbuk, Miloš Ilić je okačio sliku na kojoj se vidi prljava šoferšajbna njegovog automobila, uz opis u kom se jasno vidi da postoje nesuglasice sa komšijom.

Postavlja se pitanje da li je porodica Ilić iz bezbednosnih razloga postavila video-nadzor, kao i mogućnost da im je neko pretio?

Ujak: Ivana deluje hladno, ali se jede iznutra

Tri dana nakon nestanka malene devojčice, rođeni brat Ivane Ilić – Stefan Dragomirović u velikoj ispovesti za Republiku otvorio je dušu i objasnio da ga najviše brine njegova sestra.

– Brine me što Ivanu toliko drže, ali se tešim da su njena kazivanja najvalidnija jer je poslednja videla Danku, odnosno iz njenog vidokruga je nestala. Bila je skrhana i plakala je i rekla mi je da čitavu noć nakon nestanka nije mogla da zaspi. Ja sam morao uprkos svemu da radim. U rudniku sam bio – rekao je u petak Stefan.

RepublikaFoto: facebook

Takođe, on je dodao da Ivanu niko ne razume:

– Svi krive moju sestru, a niko ne zna kako je njoj. Možda deluje hladno, ali se jede iznutra. Nema njene Danke, njene ćerke. Zamislite samo kako je tek njoj, a da ne pričam što je na svu tu muku još i trudna i ne sme da se stresira

On je prokomentarisao i snimak iz Beča na kome se vidi devojčica koja liči na nestalu Danku.

– Snimak je jako mutan, pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je to Danka. Čekamo neku zvaničnu potvrdu. Po hodu i kosi devojčice, deluje mi kao da bi mogla biti ona, ali to ništa nije sigurno. Odakle oni znaju da su te žene iz Rumunije, ko je snimio taj snimak? Dosta stvari se tu ne poklapa. Ali mi bi najviše na svetu voleli da ona dođe kući. Ako je Danka na onom snimku, čini mi se da nije uplašena. Ona je druželjubiva. Kada su kod kuće, Danka ima svoje igračke i igra se sama. Nije kao ostala deca, koja često traže mamu. Ode do moje sestre kada joj je nešto potrebno, voda ili hrana – zaključuje Stefan Dragomirović, ujak nestale Danke Ilić,piše Republika

