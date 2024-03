“MAJKA JE OBRISALA POZIVE NEPOSREDNO PRED NESTANAK” Radulović: Sektor za visokotehnološki kriminal će moći da POVRATI TE PODATKE

Misteriozni nestanak Danke Ilić još ne dobija svoj epilog, a ekipe vatrogasaca, policije i spasilaca neumorno tragaju za bilo kakvim detaljem koji će ovu agoniju približiti kraju.

Novinar Kurira, Mladen Radulović gostovao je u emisiji “Usijanje” kada je detaljno analizirao ovaj slučaj, njegov potencijalni nastavak, ali i nelogičnosti koje su nastale prethodnih dana.

– To je jedno lepo naselje, ima i modernih kuća, a u istrazi očekujemo da se ispita taj put kojim su došli jer je kamera snimila put koji vodi direktno do vikendice, a mesto na kojem je snimljen “punto” nalazi se na 200 metara od same vikendice gde je prijavljen nestanak. Osim tog snimka, mi nismo mogli nikakve druge da vidimo. Videli smo da vozi “ford” sa one slike, a na snimku je “punto”, još nemamo snimke “forda” koji prolazi tu tog dana. Majka je možda išla okolnim putem. Ima tu modernih kuća, pa čak i u tom slučaju može da postoji snimak sa sigurnosnih kamera. Smatram da od te kuće nema drugog puta za prilazak samom objektu. Nisam siguran da li postoji neki manji, neasfaltirani put. Za sada čekamo da vidimo u kom momentu je mama došla, kada je došao muž, a priča je da je došao za manje od 10 minuta – započeo je Radulović.

Danka Ilić, Bor, potraga, sektor za vanredne situacije MUP-a

FOTO: MUP SRBIJE, PRIVATNA ARHIVA

Potom je komentarisao podatke sa baznih stanica, koji su stigli na telefon majke, koji se nalazi na veštačenju:

– Kada je reč o podacima sa baznih stanica, to je još u okvirima same istrage, a kada govorimo o informacijama do kojih su mediji došli, priča se da je pronađen veliki broj poruka koje su obrisane proteklih dana. Komunikacija, kažu, da je postojala tri dana pre samog čina nestanka male devojčice i oni su zapravo obrisani, a sektor za visokotehnološki kriminal delimično može da oporavi te podatke i da rekonstruiše celokupnu komunikaciju. To je moguće iz ugla operatera i u slučaju običnih poziva. Ako se koriste neke aplikacije za komunikaciju, tu je takođe moguće, ali samo pod određenim okolnostima.

Radulović je odgonetnuo zbog čega mediji i javnost nemaju apsolutno znanje o ovom slučaju i istrazi:

– Nezgodan je trenutak da se operativne informacije iznose u samu javnost jer taj potencijalni otmičar, ubica, uvek nas gleda i prati medije i gleda šta se zna i ne zna. Ukoliko mediji objave informaciju, to njemu može poslužiti kao navigacija u prikrivanju, bežanju i ostalim aktivnostima. Teren je istražen iste večeri, a tada se policija oglasila i rekla da je pročišćen teren i da je utvrđeno da se devojčica tamo ne nalazi. Ne znam zbog čega je to nastavljeno sa bagerima, ali su očigledno dobili informaciju, pa je ispalo dobro. Mišljenja sam da je drugo dete, odnosno trogodišnji dečak, mogao da da informacije, ali ukoliko bi bio ispitan samo tog dana. Dete teško može da razlikuje termine “juče, prekjuče, sutra”, ali smatram da bi dao bitne informacije da je ispitan tog dana. Sigurno je mogao da ispriča sa kim su krenuli, i tako dalje, ali možda je i psiholog vodio razgovor sa detetom,piše Kurir

Autor: Luka Petković Majer

Facebook komentari