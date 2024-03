GSS Srbije o potrazi za Dankom: Pregledali smo svaku rupu, ispumpali svaki bunar…

“Teren je brdovit, no nema mnogo strmina. Veći problem su bili dijelovi koji su bili obrasli gustim raslinjem. Nas je policija u pomoć pozvala odmah u utorak poslijepodne i došlo je nas 31 s tri potražna psa”, rekao je Gluščević.

Dodao je kako je na prvi pogled sve možda izgledalo haotično. Samo tog popodneva u akciji traganja učestvovalo je čak 500 ljudi. Čim se uspostavila koordinacija, kaže, žandarmerija je sve dobro koordinisala te su pretražili 10 kvadratnih kilometara.

“Bilo je zahtjevno tragati tokom noći. Bilo je oko 10 stepeni, u nekoliko navrata nas je oprao pljusak. Teren smo prolazili po četiri, pet puta. Osim nas pregledavali su ga potražni psi, dronovi i helikopter s termovizijskom kamerom. MUP je stvarno digao sve moguće snage kako bi našli djevojčicu”, rekao je Gluščević,pišu Vijesti

“Po našoj statistici dijete do tri godine može prijeći od dva do tri kilometra i sve smo to uzeli u obzir. U trenutku traganja je ondje nije bilo iako je možda moguće da se nekako pojavi. Pregledali smo svaku rupu. Vatrogasci su ispumpali svaki bunar kako bi pogledali ondje, pregledan je svaki vodotok, cijevi za odvod ispod ceste, svaka brazda u šumi. Mi smo dali sve od sebe, ali i drugi. Svi su to vrlo ozbiljno shvatili”, kaže Gluščević.

