State department: Srbija bez odlaganja da primjeni preporuke ODIHR-a

“Očekujemo od vlade da tako postupi bez odlaganja”, ističu u Stejt departmentu.

Misija ODIHR-a koja je posmatrala parlamentarne izbore u Srbiji, objavila je u sredu konačan izveštaj u kojem se konstatuje da izborni uslovi nisu bili jednaki za sve zbog učešća predsednika u kampanji i prednosti vladajuće stranke, ali da su izbori tehnički dobro sprovedeni. Takođe, da su osnovne slobode u kampanji generalno poštovane, ali je bila obeležena oštrom retorikom, pristrasnošću u medijima, pritiscima na zaposlene u javnom sektoru i zloupotrebom javnih resursa.

ODIHR je dao i nekoliko preporuka koje bi Srbija trebalo da ispuni u poboljšanju izbornog procesa.

Premijerka Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić, koja se javnosti obratila govoreći o izveštaju ODIHR-a pre nego što je on zvanično objavljen, rekla je između ostalog da je Srbija već iskazala spremnost da sarađuje sa ODIHR-om na implementaciji preporuka.

“SAD pozdravljaju obećanje vlade Srbije da je spremna da rešava pitanja istaknuta u izveštaju ODIHR-a. Mi smo spremni da nastavimo da pomažemo Srbiji u jačanju demokratije na putu ka njenom cilju – evropskim integracijama”, navodi se u odgovoru Stejt departmenta.

Američki diplomatski predstavnici su više puta ponovili da se od Srbije očekuje da sarađuje sa ODIHR-om u ispunjavanju preporuka za poboljšanje izbornog procesa.

U nedavnom intervju Glasu Amerike, specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar, izjavio je da se od vlade Srbije očekuje da preporuke ODIHR-a ispuni do narednih izbora, bilo nacionalnih ili lokalnih.

Iz EU je posle objave finalnog izveštaja ODIHR-a stigla poruka da “izborni proces u Srbiji zahteva opipljiva poboljšanja i dalju reformu, jer je pravilno funkcionisanje demokratskih institucija Srbije u srži procesa pridruživanja zemlje EU”.

Portparol EU Peter Stano je naveo da je Evropska komisija u stalnoj interakciji sa Evropskim parlamentom i vlastima u Srbiji, kako bi se otklonile nepravilnosti i uzroci zabrinutosti institucija EU kada je reč o izbornom procesu.

“Očekujemo da se svi navodi o nepravilnostima na izborima nacionalni organi Srbije istraže na transparentan način, pre svega kada je reč o lokalnim izborima u Beogradu”, rekao je.

Serbia: The final @osce_odihr report on early parliamentary elex confirms ???????? concerns: the electoral process requires tang.ible improvement & further reforms. Reports of irregularities need to be addressed in a transparent manner, including those related to local elections. (1/2)

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 29, 2024