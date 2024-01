U Srbiji temperatura PADA NA – 18, a onda totalni PREOKRET? Najnovija prognoza vam se neće svidjeti

Osim vrlo niskih tempetratura raste i vjerovatnoća pojave magle i niskih oblaka te bi u mjestima gdje se oni zadrže i tokom dana bilo vrlo hladno uz maksimum od -7 do -3 stepena Celzijusa, dok bi u predjelima gdje bude sunca maksimum bio od -1 do +3 stepena Celzijusa. U petak će se znatno istočnije od nas premeštati hladan front donoseći Rusiji novo, veoma jako, zahlađenje i samo vrlo mali dio te vazdušne mase će stići i do nas te bi ovog dana ponegdje i to uglavnom nad središnjim i istočnim predjelima regiona (središnja i istočna BiH, istok Hravstke, Srbija i sjever C.Gore) moglo biti slabog, prolaznog snijega. Sjeverozapadni vetrar bi u petak bio u pojačanju ali se olujni udari ne očekuju, dok bi u subotu duž Jadrana bilo jak i olujne bure. U petak dosta oblaka ali bez magle uz maksimume od -2 do +3 stepena Celzijusa, a slično i u subotu. Noć ka nedjelji vedra ponovo uz jak mraz, lokalno i oko -12 stepeni Celzijusa, dok će u nedjelju maksimum biti od -3 do +4 stepena Celzijusa.

Prelivanjem velike količine hladnog vazduha iz polarnih oblasti nad Atlantik uz seriju snažnih cikona iz oblasti SAD i Kanade slijedi jaka ciklogeneza nad sjeverozapadnim i zapadnim Atlantikom, koji ka nama pokreće znatno toplije zapadne i jugozapadne vazdušne struje. Još će početkom nedjelje (ponedjeljak i utorak) temperatura biti oko ili malo iznad prosjeka uz prolazne padavine, kišu, susnježicu i snijeg ali će se u nizijama snježni pokrivač već otopiti.

Oko 18.01. će ka nama pristizati veoma topao vazduh te će maksimumi biti znatno iznad prosjeka i vjerovatno će se kretati od +7 do +15 stepeni Celzijusa, dok mraza neće biti ni u toku noći.

Toplo bi trebalo ostati do oko 21.01. kada već uz vrlo komplikovanu sinoptiku gdje u narednim danima može biti velikih izmjena stoji najava umjerenog zahlađenja. Povratak zime u nizije je u ovom momentu viđljiv negdje oko 26.01. kada stoji signal za novo građenje jakog anticiklona u polarnim oblastima. Takođe negdje krajem januara stoji signal za novo, značajno, slabljenje zapadnih vjetrova koji bi veći dio februara mogli biti slabiji od prosjeka. prenosi Novi

