Nakon što se treslo tlo u Srbiji, ZEMLJOTRES POGODIO I HRVATSKU! Tutnjava, uznemirujuće, zgrada se podigla! FOTO

Hrvatsku je večeras zatresao potres magnitude 2,4 po Rihteru, prema podacima iz Evropskog seizmološkog centra. Potres je zabeležen u 22:13, a epicentar je bio 45 km jugo-jugoistočno od Zagreba I 16 km zapadno-jugozapadno od Siska.

Na aplikaciji EMSC iznova se javlja puno korisnika koji pišu da su osetili potres.

#Earthquake (#potres) possibly felt 29 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/lYNB4ezx8o

— EMSC (@LastQuake) January 6, 2024