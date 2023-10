POŠAST SE ŠIRI – Očajna porodica iz riječkog nebodera: ‘Djeca su nam cijela izjedena, znamo i kako su došle u naš stan!‘

Stjenice su stigle i u Rijeku. Pošast koja zagorčava život stanovnicima sve više europskih gradova (posljednje je zabilježena u Parizu), a sporadično se, s dolaskom sve većeg broja turista, javlja i u Hrvatskoj, sada se “nastanila” i u jednom riječkom neboderu.

Prema riječima Renate Bartula Bosanac, koja sa svojom obitelji živi na 16. katu nebodera na adresi Rastočine 6, stjenice im znatno narušavaju kvalitetu života i ne mogu ih se riješiti.



Djeca imaju po 30-ak uboda, po cijelom tijelu. One se ne mogu vidjeti golim okom tijekom dana, a izlaze po noći. Našli smo ih u dnevnoj sobi, u dječjoj sobi, čak i ispred ulaznih vrata, na hodniku. Znači da šeću po zgradi, a sigurno se šire po vertikali, s obzirom na to da ih ima i u stanu ispod nas, kao i na 14. i 13. katu, koliko zasad znamo. Zvala sam Dezinsekciju, došli su, rekli su da ih oni ne vide, kako ne mogu ništa učiniti jer da to dolazi iz drugog stana, gdje je leglo. Zvala sam Nastavni zavod za javno zdravstvo, sanitarnu inspekciju, Grad Rijeku, čak i policiju, ali svi govore da ne mogu učiniti ništa – govori nam očajna Renata, koja je fotografirala desetke ugriza koje su stjenice nanijele njenoj djeci, kao i stjenice koje je uočila na zidovima stana.

Renata živi u stanu sa suprugom i dvoje djece, a trenutačno kod njih borave i roditelji, tako da ih je šestero. Zbog stjenica ne mogu spavati, kaže da je djeci neugodno ići u školu s vidljivim ugrizima, a koliko god čistili, stjenice se opet pojavljuju.

– Rekli su mi da one ne skaču, već da hodaju, ali to nam puno ne znači. Leglo je, navodno, sada na 15. katu, a sve je počelo na 14. katu, iz državnog stana, u kojem su privremeno prije pola godine boravili stranci – rekla je stanarka Rastočina 6.

Predstavnik suvlasnika stanova u spomenutoj zgradi Davor Petričić kaže kako je upoznat sa situacijom sa stjenicama i da je tvrtka Rumat, koja je zadužena za održavanje te zgrade, o tome obavijestila Dezinsekciju. Prema njegovim riječima, problemi su doista nastali u državnom stanu na 14. katu, koji je nakon odlaska privremenih stanara nekoliko puta tretiran zbog stjenica. No, mjesecima kasnije, pošast se počela pojavljivati i u drugim stanovima.

– Prvo su prije dosta vremena tretirali nekoliko puta stan na 14. katu, sada i stan na 15. katu. Ali stjenica, očito, i dalje ima. Dezinsekcija je obaviještena, morat će tretirati još nekoliko stanova, no nemam informaciju kada će doći – rekao nam je Petričić.

Upit o stanju sa stjenicama u neboderu na Rastočinama uputili smo i Dezinsekciji.

Iz te tvrtke su nam rekli da su zadnjih dana od strane upravitelja navedene zgrade zaprimili dvije narudžbenice za dezinsekciju ukupno četiri stana. Prva je, kako je naveo Tihomir Grgat, rukovoditelj službe za ekološku sanitaciju, zaprimljena 3. listopada za jedan stan te je obavljena prije par dana, a u utorak je zaprimljena i za preostala tri stana. To će, prema Grgatovim riječima, obaviti sljedećih dana prema dogovoru s vlasnicima stanova.

– Radi pojašnjenja, u vezi provedbe DDD mjera na području grada Rijeke, Dezinsekcija d.o.o. je tvrtka koja s Gradom Rijekom ima ugovorenu provedbu DDD mjera na javnim površinama, zajedničkim dijelovima višestambenih objekata te objekata u vlasništvu Grada (predškolske i školske ustanove, objekti kulture i sporta te domovi zdravlja). Provedba DDD mjera u privatnim objektima, u koja spadaju i stanovi u višestambenim objektima, nije predmet gore spomenutog ugovora. Ukoliko građani imaju potrebe za provedbom DDD mjera u svojim privatnim prostorima mogu se obratiti direktno nama ili bilo kojoj licenciranoj tvrtki za provedbu ovakvih usluga o vlastitom trošku – poručio je Grgat.

Naveo je da se u situacijama kada suvlasnici stanova u višestambenim objektima imaju interni dogovor, odnosno odluku da će se takvi troškovi podmirivati iz zajedničke pričuve, predstavnik stanara javlja referentu tvrtke upravitelja zgrade koji angažira specijaliziranu tvrtku s specifikacijom tražene usluge, prenosi Jutarnji.

