Kurti: Beograd je naredio, opremio i uvježbao teroriste

Kosovske vlasti su u nedjelju saopćile da su u policijskoj akciji ubijena trojica napadača, dok je šest osoba uhapšeno – dvojica napadača i četvorica koja su pružala podršku. O trenutnim dešavanjima na Kosovu, ali i o ovom tragičnom događaju govorio je Albin Kurti, kosovski premijer, u emisiji ‘Istraga sedmice’ Hayat TV.

Negdje oko tri ujutro je ubijen narednik Afrim Bunjaku koji je zajedno sa svojim kolegama iz policije ratovao sa desetinama terorista oko sat i po vremena, sve dok nisu stigle sve jedinice kosovske policije. Uspjeli su da uvuku tijelo i od devetero njih samo jedno je poginulo. Kad je stigla naša policija, tu je bilo teških borbi od kojih je povrijeđen još jedan policajac sa naše strane, a sa druge strane ubijena su tri terorista. Šestero njih je u zatvoru. Mnogi drugi su pobjegli i mi sad tražimo njihovu predaju. U nedjelju, desio se napad na teritorijalni integritet, državni suverenitet, nacionalnu sigurnost, ustavni i javni poredak Kosova – kazao je Kurti.Dotakao se i toga da li su to učinile organizovane kriminalne grupe ili kriminalne grupe pod pokroviteljstvom Beograda. Kaže da su dobili političku i logističku podršku, te naoružanje i ratoborne vježbe od Beograda.

Beograd je nalogodavac. Svi oni koji su bili tu, imali su državljanstvo Srbije. Možda su bili neki od njih i rođeni na Kosovu, ali oni su prešli sa druge strane granice kad su napali u manastir Banjsku, u Zvečanje. Računamo i na pritisak međunarodne zajednice, te da ove zločince i teroriste predaju našim organima sigurnosti i pravde. Srbija, putem međunarodne zajednice, trebala bi da preda druge članove koji nisu poginuli i nisu uhapšeni da služe kaznu poslije predaje i poslije sudskog procesa jer očigledno se radi o teroristima, o ljudima koji su napali teškim naoružanjem i na ovaj način pokušali destabilizirati Kosovo. Oni nisu uspjeli u tome, ali to ne znači da ne treba da se sučeljavaju sa licem pravde – istakao je Kurti.

Vlada Srbije proglasila je 27. septembar za Dan žalosti zbog, kako su naveli, ‘tragičnih događaja’ na Kosovu. Kurti smatra da to znači da Srbija stoji iza njih.

Službeni Beograd je dao tu naredbu da se napadne na Kosovu, ali mislim da su sada uvidjeli da takve terorističke organizacije i bande nemaju šanse sa našom policijom. Nemojte da zaboravljate da ovo nisu bande krijumčarenja niti su obični građani koji su preuzeli oružje. To su profesionalne snage koje ko zna gdje su ratovale prije, a sada su došli da ratuju na Kosovu. Kosovo je mirna demokratska i suverena država koja ne može da dozvoljava takve napade i oni će se morati suočiti sa licem pravde i da dobiju kazne za to što su ubili Afrim Bunjakua i što su prekršili naš zakon i naš ustavni i javni poredak. Postoje dvije organizacije u Srbiji, možda imaju članove i na sjevernom dijelu Kosova, koji se zovu ‘Sjeverna brigada’ i ‘Civilna zaštita’. Mi smo ih proglasili terorističkim organizacijama na sjednici naše vlade – govori Kurti.

Osvrnuo se i na to da li su neke druge organizacije, političke, povezane sa tim terorističkim organizacijama. Kaže da je moguće. Međutim, smatraju da su direktno odgovorne ove dvije organizacije koje podržava službeni Beograd.

Vjerovatno ima Moskve u ovom svemu jer sutradan kad se desio teroristički napad na našu državu, predsjednik Srbije se sreo sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom u Beogradu, ruski ambasador u Beogradu, koji je 26. septembra 2021. godine došao na granični prelaz između Kosova i Srbije i tu da inspektira pregrupavanje raznih vojnih snaga i oprema vojske Srbije dok im je nad glavama bio MiG-29 koji je bio poklon Ruske Federacije ili Bjelorusije Srbiji – rekao je Kurti.

Što se tiče toga koliko su zadovoljni organizacijom međunarodnih organizacija koje djeluju na Kosovu, Kurti ističe da su cijeli dan bili u komunikaciji sa KFOR-om i EULEX-om. Dotakao se i toga da li je neko od međunarodnih zvaničnika tražio da puste teroriste sa sjevera Kosova.

Kosovska policija je prvi responder, prva odgovara. Taj koji prvi odgovara, kad je uspješan, nema drugog koji je potreban. Drugi je EULEX, a treći je KFOR. Niko nije to tražio i niko ne može da to traži. Ja sam demokratski premijer suverene države i ne radimo takve dogovore. Niko to nije tražio od mene niti je moguće jer zna unaprijed moj odgovor. Mislim da ni KFOR ni EULEX nisu umiješani u bilo kakve takve dilove. Pobjegli su teroristi jer teren je veoma brdovit i veoma dugačka granična linija između Kosova i Srbije – govori Kurti.

Vlasti Kosova su tražile snimke koje pokazuju da je Milan Radoičić rukovodio napadima. Naime, zvaničnici Srbije kažu da je snimak montiran.

Nije montiran snimak. To je snimak sa drona i on se vidi tu i to nije slučajnost. On je glavni koji sa jedne strane sjedi u Savjetu bezbjednosti Srbije, na sastanicima u Beogradu, a sa druge strane on rukovodi sa terorističkim organizacijama zajedno sa drugim kriminalcima kao što je Zvonko Veselinović i drugi. On je glavni što se tiče zločina koji su se desili na sjevernom dijelu Kosova. Mi smo uništili 16 laboratorija za proizvodnju droge, a čak devet od njih je na sjevernom dijelu Kosova. Dosta korupcije i kriminala koji se dešava na sjevernom dijelu Kosova je obavezno povezan sa imenom Radoičića koji je inače na crnoj listi i SAD-a i Velike Britanije – naglašava Kurti.

O tome da li je zadovoljan reakcijom međunarodne zajednice, Evropske Unije i SAD-a, gdje su kroz određena saopćenja pokušavali da izjednače odgovornost, Kurti je mišljenja da je svim partnerima sa demokratskog zapada jasno ko je ovo uradio i čija je krivica

Mislim da polako, ali sigurno, svi oni imaju jasan jezik time što veoma strogo osude ovaj teroristički zločinački pokušaj Srbije, čin agresije, sa kojim žele da destabilizuju Kosovo. Svi su oni malo više sada jasniji i sigurniji o tome šta se dešavalo. Ovo je mnogo bolje naspram situacije u polovini juna mjeseca kada su kidnapovana tri naša policajca, a još i danas međunarodna zajednica kaže da ne zna gdje se to desilo iako smo mi potvrdili i dali im činjenice da se to desilo u općini Leposavić, Kosovo – rekao je Kurti.

Prokomentirao je stavove i usaglašenost premijera Albanije i predsjednika Srbije da sjever Kosova treba predati u nadležnost KFOR-a.

Nama trebaju zajedničke patrole, naše policije i KFOR-a, na granici između Kosova i Srbije. Što se tiče drugih stvari, to je već utvrđeno. Bilo gdje na Kosovu prvi taj koji odgovara je naša policija, potom EULEX i potom KFOR. Ne mislim da ova formula treba da se mijenja – jasnih je stavova Kurti.

(Vijesti.ba)

Facebook komentari