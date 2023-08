Procurile fotografije iz aviona u kojem je poginuo Prigožin

Deset osoba poginulo je u srijedu u padu privatnog aviona sjeverno od Moskve, a na popisu putnika bio je vođa ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin, objavila je novinska agencija TASS, pozivajući se na ministarstvo za hitna stanja.

Avion tipa Embraer letio je iz Moskve u Sankt Petersburg. U njemu je bilo sedmero putnika i tri člana posade, prenio je TASS.

Kako prenosi Jutarnji.hr, ruski vojni bloger Aleksandar Koc sada je izjavio da je prethodno letio u privatnom avionu koji se srušio u blizini Moskve u srijedu, usmrtivši sve putnike i članove posade. Na Telegramu je otkrio da je 2021. putovao avionom Embraer Legacy 600 povezanim s Jevgenijem Prigožinom.

On i drugi ruski novinari bili su skriveni u Kabulu nakon što su se talibani vratili na vlast u Afganistanu. Prigožin je tada ponudio da pošalje svoj poslovni mlažnjak da odveze novinare, ustvrdio je Koc, rekavši da je avion imao serijski broj RA-02795.

Fotografije je objavio na svom Telegram kanalu i pokazao unutrašnjost mlažnjaka te fotografije s piste.

Avionom se “manipuliralo na čudan način”

Kristina Raspopova, 39-godišnja stjuardesa i članica posade aviona Embraer Legacy 600 koji je pao u Tverskoj oblasti u Rusiji, a u kojem su bili šef plaćeničke vojske Wagner Jevgenij Prigožin, zapovjednik u Wagneru Dmitrij Utkin i još nekoliko članova privatne vojske, svojoj je obitelji nekoliko sati prije polijetanja rekla da je avion “popravljen” te da je došlo do odgode leta, piše Daily Star. Telegram kanal “VChK-OGPU” navodi da je Raspopova rodbini rekla da se sa avion prije njegova posljednjeg leta “manipuliralo na čudan način” te da su popravci koji su izvršeni bili “neshvatljivi”.

Podsjetimo, Kremlj je u petak opovrgao da je naredio ubojstvo šefa plaćeničke skupine Wagner za kojeg se smatra da je poginuo u padu privatnog zrakoplova u srijedu navečer sjeverozapadno od Moskve.

“To je apsolutna laž, tom pitanju treba prići oslanjajući se na činjenice. Trenutno svjedočimo brojnim nagađanjima u vezi te avionske nesreće i tragične smrti putnika, posebice Prigožina. Dobro znamo u kojem smjeru idu zapadna nagađanja”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov reagirajući na insinuacije zapadnih čelnika da iza toga stoji ruski vrh.

Peskov je rekao da je istraga o uzroku pada zrakoplova u tijeku. Podsjetio je da je predsjednik Vladimir Putin u četvrtak rekao da treba “pričekati rezultate” istrage.

“O avionskoj tragediji ponajprije želim izraziti iskrenu sućut obiteljima žrtava. To je uvijek tragedija. Doista, ako su zaposlenici skupine Wagner bili ondje, a prvi podaci ukazuju da jesu, želio bih napomenuti da su ti ljudi dali znatan doprinos našoj zajedničkoj stvari, borbi protiv neonacističkog režima u Ukrajini, to pamtimo, to znamo i nikada nećemo zaboraviti”, rekao je Putin.

Za Prigožina je rekao da je “bio čovjek teške sudbine”, ali i “nadaren poslovni čovjek”, dodavši da će istraga potrajati, ali će se temeljito provesti. prenosi n1

