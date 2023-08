Visoke cijene na Jadranu već napravile štetu Hrvatskoj

Prenapuhane cijene smještaja brzo su postale ustvari one najskuplje jer su dio apartmana i kuća za odmor u julu ostavile praznima.

Svi oni sada su prisiljeni sniziti cijene i do 60 posto.

“Bilo je evidentno da se u jednom momentu, kod nekih pojedinaca, stvorilo preveliko očekivanje i razmjer cijena koji nije bio istovjetan vrsti, odnosno kvaliteti proizvoda koje dobiju”, kaže za Dnevnik Nove TV predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj privrednoj komori Boris Žgomba. “Ima onih koji su željeli zaraditi na nepošten način. Zasigurno jesmo skupi za sve, naravno, no nije skup u Hrvatskoj samo turizam, živimo u zemlji u kojoj su i ostale usluge skupe za standard građana. Nažalost, turizam je sastavni dio toga”, dodaje.

Objašnjava i kako je za ovu sezonu “u ovom momentu neka šteta već napravljena. Utjecat će jednim dijelom sigurno i na drugu turističku sezonu, ali bit će važno da pokušamo sanirati tu štetu što je više moguće. Oni koji su doživjeli cijene koje nisu vrijednost za novac okrenut će se, budimo sigurni da onaj kojeg smo na neki način prevarili kroz aranžmane, taj se više ili neće vratiti ili će tražiti da se to povjerenje, s kojim je on došao knama, ponovno izgradi, a za to će trebati vremena.”

Upitan kako tačno popraviti dojam za sljedeću sezonu, odgovara: “Na pola smo turističke godine, još uvijek imamo polovicu, ako se opametimo i napravimo sve ono što je bitno, da se vratimo u neke okvire, naravno ko je izašao iz okvira, mislim da još imamo šanse da to sve skupa prođe s mnogo manjim posljedicama.” Dotaknuo se i teme last minute smještaja, za koji tvrdi da je normalan, ali ne kada se nudi u pola cijene jer smatra da takav postupak ima elemente prevare, pišu Vijesti.

Turisti sve više otkazuju skuplje apartmane i odlaze u jeftiniji smještaj, a kako kaže Žgomba, last minute je normalan, to je jako često. Turistima to dopuštaju tehničke platforme, informirani su i traže najbolja rješenja za svoj odmor.”

