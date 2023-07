Kosta K. danas je napunio 14 godina, može li sad kazneno odgovarati za počinjeni masakr?

Kosta K. i beogradska škola u kojoj je počinio masakr

Dječak Kosta K., koji je 3. svibnja hicima iz pištolja ubio 10 osoba (zaštitara i devetero učenika) u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na beogradskom Vračaru, napunio je 14 godina, a iako je to trenutak kad maloljetnici u Srbiji počinju podlijegati kaznenoj odgovornosti, to neće utjecati na istragu koja se odnosi na spomenuti zločin, koji je počinjen prije navršenih 14 godina.

Kosta K. u nedjelju je napunio 14 godina, a javnost u Srbiji opravdano se pita mijenja li to nešto u odnosu na postupak protiv njega. Iako je čak i vlada Srbije nakon masakra predložila da se granica kaznene odgovornosti spusti na 12 godina, u slučaju Koste K. to neće ništa promijeniti.

Postoji nekoliko razloga zašto je to nemoguće. Prema kaznenom zakonu u Srbiji, počinitelju kaznenog djela sudi se po kaznenom zakonu koji je važio u trenutku kad se zločin dogodio. To znači da Kosta K. ne podliježe kaznenoj odgovornosti bez obzira na to što je napunio 14 godina.

Advokat Ivan Simić za portal Nova.rs kaže:

“Osobe u dobi između 14. i 16. godina spadaju u kategoriju mlađih maloljetnika, što podrazumijeva da im se mogu izreći isključivo odgojne mjere (pojačan nadzor roditelja, organa starateljstva, eventualno upućivanje u ustanovu zatvorenog odgojnog tipa, tzv. popravni dom). Dakle, mlađem maloljetniku ne može se izreći maloljetnički zatvor. Također, kazna doživotnog zatvora ne može se izreći niti mlađim punoljetnim osobama (između 18 i 21 godine).

No Simić napominje kako u kaznenom zakonu postoji još jedan stav prema kojemu bi se dječaku ubojici iz Osnovne škole “Vladislav Ribnikar” sudilo po aktualnom zakonu.

“Ako je poslije izvršenja kaznenog djela izmijenjen zakon, jednom ili više puta, primjenjuje se zakon koji je najblaži za počinitelja”, precizirano je u zakonu.

Nova.rs podsjeća kako se Kosta K. od trenutka uhićenja nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za djecu i mladež, a postupci se vode i protiv njegovih roditelja. Otac V. K. nalazi se u pritvoru. Sumnjiči se da je na nesiguran način čuvao oružje, kao i da je maloljetnog sina vodio pucati u streljanu.

