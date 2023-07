Milanović odgovorio Plenkoviću o susretu s Dodikom na Hvaru

Ured predsjednika Zorana Milanovića saopćio je da je ministarstvo unutrašnjih poslova bilo obaviješteno o dolasku predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika na Hvar, te da nije vjerovatno da s tim nije bio upoznat i premijer Andrej Plenković koji je ranije poručio da nije znao da će Milanović i Dodik održati sastanak u Hrvatskoj.

Premijer Andrej Plenković rekao je ranije u četvrtak novinarima da nije znao za dolazak Milorada Dodika na Hvar. Iz ureda predsjednika tvrde da je to “od njega očekivana, ali ipak bezobrazna manipulacija” te da je “sve bilo po proceduri”, prenosi Hina.

“Ured predsjednika Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, odnosno nadležnu Upravu za granice MUP-a o dolasku gospodina Dodika. MUP je postupio po proceduri, osigurao i proveo graničnu kontrolu prilikom dolaska gospodina Dodika u Hrvatsku budući da je dolazio iz BiH koja nije članica Schengena”, navedeno je u saopćenju.

‘Nije moguće da nije znao za posjetu’

Plenković je rekao da bi, da se poštovao protokol, sve hrvatske službe odobrile Dodikovu posjetu. “Ali eto, kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti Dan državnosti, onda im valjda u goste može dolaziti bilo tko, bilo kako i bez najava”, rekao je premijer.

Ured predsjednika tvrdi da nije moguće da Plenković nije znao za Dodikov dolazak.

“I onda Andrej Plenković kaže da on ne zna ono što zna MUP, ministarstvo koje potpuno kontrolira HDZ. To je zbilja uvreda zdravog razuma jer Andrej Plenković je privatizirao i sebi podredio skoro sve državne institucije, čemu svjedočimo svakodnevno. Vjerovati da MUP nije obavijestio Andreja Plenkovića o dolasku Milorada Dodika u situaciji kad je ta informacija odmah došla čak i do dijela medija, koji su spremni s kamerom čekali na Hvaru, zbilja može samo netko naivan i neupućen u model njegovog vladanja”, ističe se u saopćenju.

Dodaje se da su taj model “zadnji na svojoj koži osjetili pravosudni službenici i namještenici koje je Andrej Plenković bahato iscrpljivao i odbijao samo zato kako bi svima pokazao tko je taj koji odlučuje o svemu”.

