Horor u Splitu: Ostavila dijete zaključano u autu u garaži trgovačkog centra i otišla u šoping

Čini se nevjerovatnim, ali ma koliko puta se neke stvari ponavljaju, one ipak ne dopiru do svijesti svih zainteresiranih. Makar pritom bila riječ o važnim stvarima, najvažnijima čak.

A teško da može biti nešto važnijega od života djeteta i njegovoga ostavljanja u automobilu. Unatoč teškim, pa i nesretnim, i to nedavnim slučajevima, još uvijek se to može dogoditi. I kao što bi se moglo razumjeti kada se nesretan događaj dogodi zbog užurbanog i stresnog ritma savremenoga života, puno je teže shvatiti kada je razlog za to šoping.

“Viče iznutra da je žedna”

A takav se, srećom ne nesretni slučaj dogodio u Splitu, piše Slobodna Dalmacija. Zabilježio je to jedan korisnik i objavio u Facebook grupi “Policija zaustavlja Split i okolica”.

On navodi da je parkirajući automobil u prizemlju garaže “City Malla” u Splitu vidio djevojčicu zaključanu u automobilu, zatvorenih prozora,piše Avaz

– Viče iznutra da je žedna. Čekamo kraj auta par minuta u nevjerici, a nigdje nikoga. Htio sam slikat auto i table i javno objavit. Sreća žena je otišla u Cityja i našla mamu koja je bezobzirno obavljala šoping i još pametuje u stilu: “Mala nije htjela izaći iz auta”.

Savjesni ljudi

Ne idu mi u glavu ovakvi roditelji. Nije prigodno životinju ostavit u autu zaključanu, a kamoli malu curicu zatvorenih prozora u podrumu garaže pune ispušnih plinova – napisao je taj korisnik u Facebook grupi.

Bilo bi normalno da i policija pročita taj status i u Splitu i okolici zaustavi mamu u takvoj vrsti nekontroliranoga šopinga prije nego što dijete ostavi u kontroliranim uvjetima. Ovaj put stvar su spasili savjesni ljudi, o drugačijem scenariju ne želimo ni razmišljati.

