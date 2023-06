Kurti: Iznenađeni smo šutnjom međunarodne zajednice

Kurti je tokom konferencije za medije, nakon sjednice Vijeća za sigurnost Kosova, pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd.

“Pozivamo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd i pozivamo na oslobađanje policajaca. Ponašanje Srbije nas ne čudi, nije promijenila apetite. Ono što nas iznenađuje je tolerancija i cšutnja međunarodne zajednice prema djelovanju Srbije, koja stalno traži destabilizacij“, rekao je Kurti.

Dodao je i da je iznenađen što Kfor nije izdao zvanično priopćenje o mjestu gdje se incident dogodio.

“Ono što me i dalje čudi jeste činjenica da ni sutradan, s ovom istinom koju vam otkrivamo, Kfor ne izlazi zvanično. Šta znači da dan nakon događaja koji nije bio uvečer, već popodne, Kfor ne izađe sa zvaničnim objašnjenjem gdje je to mjesto. To mjesto je jasno u Republici Kosovo”, naglasio je Kurti.

Kurti je na konferenciji predstavio i mapu, i dodao da uhićenje kosovskih policajaca “događalo duboko na teritoriji Kosova”.

“Ne radi se o uhićenjuu Srbiji, već o kidnapiranju na Kosovu. Ne radi se ni o kakvom prelasku granične linije od strane policajaca, kako to Srbija lažno tvrdi. Sve ovo ima i Kfor, ali njihova šutnja ne doprinosi ni deeskalaciji, ni istrazi, ni pravdi. Nema smisla da za događaj na teritoriji Kosova nemamo nikakvo zvanično priopćenje ni sutradan”, podvukao je Kurti, piše FENA.

Facebook komentari