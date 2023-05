Vučić na mitingu: Od sutra nisam više predsjednik SNS-a

Ovo je posljednje veče koje vam se obraćam kao predsjednik SNS“, rekao je Vučić na mitingu „Srbija nade“ u Beogradu.

On je kazao da će od sutra Srpska napredna stranka imati nekog drugog na čelu, a on će biti samo „predsjednik svih građana“.

Prethodno je Vučić zamolio okupljene da spuste zastave i transparente, i pozvao ljude na minut šutnje za žrtve stradale u masakrima u OŠ “Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju.

„Kao da su namjerno čekali dan da značajan broj muškaraca sa sjevera KiM dođe u Beograd“, rekao je Vučić, govoreći o incidentima na sjeveru Kosova.

„Na sve to ćutali su predstavnici Kvinte, sad to osuđuju, ali pošto je Albancima dopušteno da posao završe“, rekao je on.

Čim se završi ovaj skup biće sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost o Kosovu i Metohiji, dodao je Vučić.

„Zbog toga, i zbog svega što nam se desilo, jedinstvo, zajedništvo, ujedinjenost, potrebniji su nam nego ikada“, rekao je Vučić okupljenima.

U sukobima kosovske policije i lokalnih Srba, koji su pokušali da spriječe ulazak novih gradonačelnika u zgrade opštinskih uprava na severu Kosova, povrijeđeno je nekoliko desetina ljudi.

“Ne mogu da vam kažem i da vam opišem koliko vas volim. Ovakvu podršku niko nikada nije imao. Hvala vam što ste danas bili ovdje i ponosan sam što nijednog incidenta nije bilo”, kazao je. prenosi n1

