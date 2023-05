Alen Sakić ZGRANUO JAVNOST saopštenjem o smrti brata Rašida – da li je zapravo riječ o UBISTVU u zatvoru?

Rašid Sakić (45), sin pokojnog pevača Sinana Sakića, preminuo je u KPZ Sremska Mitrovica, a uzrok smrti nije poznat. Vest o iznenadnoj smrti pojavila se na društvenoj mreži Fejsbuk na stranici Loznica Grad, a porodicu su obavestili iz zatvora o Rašidovoj smrti.

Majka Rašida Sakića Velida Milikić ne prestaje da plače za sinom koji je jutros preminuo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Njena teorija se čak razvila do te mere da sumnja na to da su njenog sina otrovali. Međutim, zvaničan uzrok smrti, kako smo već pomenuli nije potvrđen, barem ne još uvek. Sada se na socijalnim mrežama oglasio i brat preminulog Rašida, Alen Sakić i to na krajnje zagonetan način.Alen je na svom Instagram profilu podelio fotografiju emoitikona koji sa tužnim licem u ustima drži toplomer koji pokazuje veoma visoku temperaturu.

U urbanom rečniku, ovaj emotikon ima značenje bolesti i lošeg opšteg stanja. Ono što se odmah nametnulo kao pitanje jeste, na koga se ovaj emotikon odnosi?

Ovo otvara vrata mnogim scenarijima, od toga da je pokojni Rašid preminuo usled bolesti, a ne usled posledica trovanja kao što majka sumnja, a opet sa druge strane, može se shvatiti i na način da je se Alenu slošilo, te da se od tuge za bratom i sam razboleo.Međutim, pojavili su se i pojedini komentari na pomenutoj socijalnoj mreži, malobrojni ali ih opet ima, koji tvrde da je stori potpuno nevezan za pokojnog Rašida, te da Alen uopšte nije isti posvetio preminulom,piše Srbijadanas

Iako najmanje verovatna, ovo se teorija na kraju ispostavila kao istinita, budući da se Alen oglasio za medije.

– Šta da kažem kad nismo bili u kontaktu. Ne zanima me. Kako je živeo, tako je i umro. Nemam nikakva saznanja o njemu ni sada, ni ranije – rekao je Alen i time otklonio svaku sumnju koja se ticala njihovog odnosa.

Facebook komentari