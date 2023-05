SASLUŠAN OTAC MONSTRUMA IZ MLADENOVCA: Prijeti mu kazna i do 12 godina? Evo kako se on izjasnio

Otac uhapšenog Uroša Blažića (20) koji je počinio masakr u selima kod Mladenovca, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i njemu je određen pritvor do 30 dana, saznaje “Blic”.Otac uhapšenog Uroša Blažića (20) koji je počinio masakr u selima kod Mladenovca, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i njemu je određen pritvor do 30 dana, saznaje “Blic”.Kako se saznaje, on je negirao krivicu na saslušanju. Njemu se na teret stavlja krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je u objektima u kojima stanuje držao veću količinu oružja i municije i vozilo koje je, njegov sin koristio prilikom višestrukog ubistva u Malom Orašju i Duboni.

Prilikom pretresa objekta koje koristi osumnjičeni Radiša, nađeno je nekoliko stotina metaka različitog kalibra, punjene za municiju, jedan pištolj i jedan revolver, kao i 850 grama baruta koji predstavlja eksplozivnu materiju, kao i nekoliko optičkih nišana i drugih različitih delova za vatreno oružje,piše Srbijadanas

Pritvor je predložen i određen zbog opasnosti da će ponoviti delo, uticaja na svedoke i uznemirenja javnosti. Za krivično delo koje se otac Uroša Blažića stavlja na teret zaprećena je kazna zatvora od 2 do 12 godina.

