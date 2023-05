POLICIJA PREGLEDALA TELEFON DJEČAKA-UBICE: Ono što su otkrili je poražavajuće, objelodanjeno šta je Kosta radio veče pred masakr

Kako je utvrđeno, dečak-ubica planirao je masovno ubistvo mesec dana.Kako je utvrđeno, dečak-ubica planirao je masovno ubistvo mesec dana, a ono što je pregledom njegovog telefona utvrđeno ledi krv u žilama – Kosta Kecmanović svesno je počinio ubistvo svojih vršnjaka i čuvara škole, jer je neposredno pred zločin na internetu pretraživao Krivični zakonik Srbije kako bi istražio da li deca mogu krivično da odgovaraju.

– Na osnovu njegove pretrage se zaključuje da je organizovao napad u školi sada jer je znao da mu je ostalo malo više od 2 meseca do 14. rođendana i da mu je toliko vremena ostalo od krivične neodgovornosti ukoliko počini zločin – navodi izvor upoznat sa slučajem.

Takođe, kako je utvrđeno, Kosta Kecmanović veče pred masovno ubistvo gledao je američki blokbaster o masakru u jednoj školi u Americi. Nekoliko sati kasnije on je izvršio stravični zločin.Kako je nakon tragedije izjavio Veselin Milić, načelnik Policijske uprave Grada Beograda poručio je da je ovo ogromna ljudska tragedija. On je naglasio da ceo zločin pripreman mesec dana.Pucao je Kosta Kecmanović. Nastradalo je osam učenika škole, sedam devojčica i jedan dečak. Ovo je mesec dana planirano za izvršenje. K.K. je u dužem vremenu to planirao, motiv nije saopštio. Vatreno oružje uzeo je iz očevog stana i doneo sa četiri molotovljeva koktela – rekao je Milić,pise Srbijadanas

Facebook komentari