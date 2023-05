OVAKO IZGLEDA MASOVNI UBICA NAKON MASAKRA KOJI JE POČINIO: U stanicu dovezen pod jakim policijskim snagama

U stravičnom napadu koji se dogodio u četvrtak uveče u Mladenovcu, u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno je osmoro ljudi. Među stradalima je jedan policajac (20), njegova sestra, i još jedan mladić (21) a ima 14 ranjenih, piše Espreso.

Masovnog ubicu U. B. doveli su u policijsku stanicu u Smederevu, a snimljeno je kako ubica izgleda nakon stravičnog masakra koji je počinio.

Dovezen je pod jakim policijskim snagama, a hodao je bos, u čarapama. Uveden je odmah u policijsku stanicu Smederevo.

Tu će i biti saslušan u Tužilaštvu koje dijeli zgradu sa policijom.

Biće mu određeno policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Vjerovatno će mu se i suditi u Smederevu, jer najveći broj žrtava pripada teritorijalno pripada ovoj opštini.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, policija ga je vodila da pronađe i preda pušku kojom je pucao, pa je iz tog razloga u stanicu stigao tek u kasnim popodnevnim satima.

Podsjetimo, U. B. uhapšen je kod Kragujevca.

Prema informacijama Telegrafa, on je bio sa društvom u školskom dvorištu kada se posvađao sa njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim sjeo u mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu.

Navodno, on je kasnije mijenjao automobil.

Inače, osumnjičeni nije osuđivan, međutim, kako saznajemo, prijavljivan je za nasilje i važio za problematičnog muškarca.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari